Сирия новости 9 июля 22.30: боестолкновения САА с боевиками в Хаме и Латакии, в Ираке ИГИЛ обстреляло поселок из миномета

Сирия, 9 июля. Боестолкновения САА с боевиками в Хаме и Латакии, в Ираке ИГИЛ1 обстреляло поселок из миномета, в результате чего четыре человека скончались. В Дейр-эз-Зоре самолеты международной коалиции проводят разведку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: атаковали расположения джихадистов на юге Идлиба и проводят разведку в Хаме.

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Хаме и понесли потери в ходе столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии.

«Исламское государство1»: обстреляли в Ираке мирный поселок, в результате чего скончалось четыре человека.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об убийстве двух военнослужащих САА в Латакии, теряет опорные пункты в Хаме.

ВС Турции: направили к Идлибу конвой военной техники.

Международная коалиция: проводит воздушную разведку над Дейр-эз-Зором.

Провинция Латакия

Продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» на горных склонах близ города Кабана. Боевики заявили вечером о том, что еще двое военнослужащих САА были убиты их снайперами у горных склонов, как передает новостной Twitter-канал Step News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостное агентство Euphrates Post, самолеты международной коалиции проводят разведку в воздушном пространстве на востоке провинции, где недавно участились нападения неизвестных вооруженных группировок на курдские блокпосты.

Согласно данным источника SMM Syria, американские военнослужащие намереваются поставить командиров группировки «Джейш Магавир ат-Таура», которые в основном являются местными жителями Дейр-эз-Зора, на ключевые позиции в районах, оккупированных курдами, чтобы «ослабить напряженность в регионе». В дополнение к этому боевики будут также охранять границы и противостоять иранским ополченцам, поддерживающих сирийскую армию.

Провинция Идлиб

Источник в сети Twitter XXVII27 сообщает о турецком конвое из 150 грузовиков с военной техникой, который направлен к границе Идлиба.

ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям боевиков в районе поселка Кафр-Саджна, как передает портал Baladi News. По данным новостного канала Masar Press Net, ВКС РФ атаковали укрытия радикалов у поселка Джебла, Ар-Ракая и Аль-Шаркия на юге провинции.

Провинция Хама

САА произвела артобстрел по командному пункту боевиков, в результате чего ранены и убиты ранены и убиты несколько радикалов, как передал канал Syria Watan News.

САА так же обстреляла опорные пункты террористов у города Мурек, Тель-Маллах, горных района Тал-Сахер и у Хубейта. Военнослужащие обстреляли ракетными снарядами укрытия радикалов у Мхарде в ответ на дневную атаку. Разрушены укрепления боевиков у поселения Кафр-Зета. В настоящее время разведывательный самолет ВКС РФ проводит операцию над районом, как сообщает новостной портал Step News Agency.

Ирак

По данным информагентства Kurdistan 24, боевики «Исламского государства» обстреляли из миномета мирный поселок. Как передает источник, жертвами стали жители поселка Шергат, расположенного в провинции Салах-ад-Дин. В результате обстрела три человека были убиты и четверо получили ранения разной степени тяжести. Несмотря на заявление правительства Ирака в 2017 году, о том что ИГИЛ побеждено на территории страны, боевики продолжают совершать нападения. По данным портала Reuters, часть «побежденной группировки» скрывается в горных районах Махуд.

1 Организация запрещена на территории РФ.