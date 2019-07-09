Екатеринбург, 9 июля. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения конкурса для молодых исследователей по подобию «Лидеров России».

В ходе встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета к Путину обратилась победитель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Металлургия» Инна Насчетникова. Она выразила мнение, что управленцами в научной сфере не могут быть обычные менеджеры. Насчетникова предложила Путину проводить конкурсы для ученых, которые претендуют на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях.

«Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами», — ответил Путин.

Президент РФ отметил, что проявившие себя участники «Лидеров России» получают продвижение в карьере. В сфере науки тоже необходимо выстроить такую работу.

«Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать», — добавил глава государства.

Также в рамках визита в Екатеринбург Путин посетил выставку «Инноппром-2019», где ознакомился с образцами отечественного «умного дома», российской мобильной ОС и системой удаленного пилотирования 120-тонным самосвалом БелАЗ. Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время в России откроются пять научно-образовательных центров (НОЦ).