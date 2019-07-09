Путин ознакомился с уникальными отечественными разработками на «Иннопроме»

Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин посетил выставку «Инноппром-2019» в Екатеринбурге, где ознакомился с образцами отечественного «умного дома», российской мобильной ОС и системой удаленного пилотирования 120-тонным самосвалом БелАЗ.

Главе государства на стенде Минпромторга показали мобильную операционную систему, ориентированную, прежде всего, на госорганы и организации с повышенными требованиями к информбезопасности — ОС «Аврора» установлена на планшет Aquarius NS208 одноименного российского производителя.

Разработчики сообщили президенту, что планируют установить ОС на гаджеты Huawei, однако, по их мнению, «выстрелить» отечественной системе на рынке могут помешать планы китайских конкурентов по разработке собственной ОС, которые «подсознательно тормозят нашу разработку».

«Нет-нет, они не подсознательно, просто они хотят нарастить, завоевать клиентов», — сказал Путин.

Российский лидер также ознакомился с системой «умного дома» SmartFlat.

Разработчики российских ethernet-коммутаторов Eltex рассказали главе государства о своем новом продукте и попросили его поддержать шаги по приоритизации применения российского телеком-оборудования в рамках построения соответствующей инфраструктуры для органов власти. Путин намекнул, что не оставит эту сферу без внимания: «Мы с вами в этом единомышленники».

На выставке российский президент ознакомился с еще одной новинкой — рабочим местом оператора для удаленного управления техникой. Путину, в частности, показали, как оператор руководит 120-тонным самосвалом БелАЗ, находящимся на белорусском полигоне Жодино.

Перед встречей со студентами УрФУ Путин ознакомился с уникальными разработками, созданными при поддержке вуза или учеными университета.

Главе государства презентовали проект по разделению и утилизации жидких отходов и разработки, связанные с пищевой промышленностью. Путину также показали несколько проектов, которые реализуют малые научные предприятия, а также разработки школьников.

Например, молодой человек, посетивший «Сириус», представил бионический протез голени с возможностью интуитивного управления. Другой юный изобретатель показал главе государства уникальный сверхгидрофобный гель, способный придавать водоотталкивающие свойства самым разным материалам.