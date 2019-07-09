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Опубликован список адресов всех камер видеофиксации на дорогах Москвы

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Опубликован список адресов всех камер видеофиксации на дорогах Москвы

Москва, 9 июля. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнародовал адресный список всех камер фотовидеофиксации в столице. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится в сообщении.

В ЦОДД также добавили, что адреса расположения камер фотовидеофиксации «не были секретом», так как их отчетливо видно издалека. В список вошли почти 2,5 тысячи адресов.

Ранее президент России Владимир Путин установка камер фотовидеофиксации на дорогах должна способствовать снижению аварийности и травматизма. Глава государства призвал не прятать камеры слежения, отметив, что «вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф».

Позднее в столичном Центре организации дорожного движения пообещали обнародовать адреса расположения камер фотовидеофиксации на дорогах Москвы.

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