Эксперт сомневается в масштабной утечке радиации из АПЛ «Комсомолец»

Военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал политически мотивированным сообщение Норвегии об утечке радиации в АПЛ К-278.

Ранее норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало на своей странице в Twitter снимок затонувшей советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец», сделанный глубоководным беспилотным аппаратом Ægir 6000. Он переносится научно-исследовательским судном G. O. Sars, которое проводит исследование радиационной обстановки вблизи затонувшей АПЛ.

Норвежский телеканал TV 2 сообщает, что эксперты замеряли уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека К-278. Оказалось, что уровень якобы в 100 000 раз превышает норму. Тем не менее, как заявляют сотрудники телеканала, это не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

Комментируя ситуацию, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в 1989 году экипаж К-278 сделал все возможное для того, чтобы заглушить реактор подводной лодки, и тем самым предотвратил настоящую экологическую катастрофу.

«Лодка лежит на огромной глубине и является братским захоронением моряков, которые там остались, и тех, кто был в спускаемой капсуле, которая также ушла на дно и находится где-то там, в глубинах. Поднять ее при желании, конечно, можно, но стоит ли? Не так давно наши проводили исследования глубоководными аппаратами и сообщили, что если там и есть утечка, то она минимальна», — поясняет эксперт.

Подводная лодка К-278 оснащалась водо-водяными ядерными реакторами на тепловых нейтронах ОК-650. В качестве топлива силовая установка использовала высокообогащенную двуокись урана. Тепловая мощность таких реакторов составляла около 190 МВт.

«Поверьте мне, если бы там что-то серьезное происходило (утечка. — Прим. ФАН), то хай был бы на весь мир. И я сомневаюсь, что выбросы в 100 000 раз превышают минимальную дозу, ведь это очень серьезное заявление, притом что норвежцы же и говорят: никакой опасности для рыболовства нет. Я, как человек, служивший в свое время на новоземельском ядерном полигоне, где только черта лысого не взрывали, могу сказать, что радиация во время моей службы была меньше, чем радиационный фон в городе-герое Москве. Так что все это из разряда очередной политической возни, связанной с обострением борьбы за Арктику», — продолжает Василий Дандыкин.

Действительно, кажется весьма сомнительным, что такая серьезная утечка радиации сконцентрирована лишь в месте гибели «Комсомольца», хотя излучение должно фиксироваться на расстоянии десятков километров.

«Видимо, норвежцам мало того, что они получили в свое пользование десятки тысяч километров нашего арктического шельфа в Баренцевом море, поэтому они выступают с такими заявлениями. Моряки «Комсомольца» сделали все от них зависящее, чтобы никакой трагедии не было, они пожертвовали собой. Просто нужно понимать, что сейчас существуют такие технологии при мониторинге, особенно в помешанных на безопасности Скандинавских странах, которые выявляют утечки радиации за несколько десятков миль от места гибели подлодки», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, атомная подводная лодка проекта 685 «Плавник» К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий (Норвежское море). Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины.