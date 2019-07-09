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Москва дала Лондону сутки на объяснение ситуации вокруг RT и Sputnik

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Москва дала Лондону сутки на объяснение ситуации с недопуском RT и Sputnik на конференцию 

Москва, 9 июля. Великобритания де-факто лишила возможности участия российскую делегации в конференции по свободе СМИ, не выдав визы на въезд, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Российская сторона дала Лондону сутки на предоставление объяснений по этому вопросу.

Ранее стало известно, что организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik и телеканалу RT. Представитель британского МИД заявил позднее, что RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

Комментируя отказ в аккредитации на мероприятие, Захарова обратила внимание на то, что, «анонсировав мероприятие под броским названием, Лондон решил продемонстрировать всему миру пример манипулирования общественным мнением».

«Британская сторона де-факто лишила возможности участия в конференции официальную российскую делегацию, не выдав визы на въезд», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что британская сторона предъявила российским новостным ресурсам тяжкие обвинения, не предъявляя каких-либо фактов. Российский МИД потребовал от Лондона «в течение суток предоставить конкретные факты, на основании которых было сделано соответствующее заявление». В обратном случае данное заявление будет расценено как клевета, очерняющая деловую репутацию российских СМИ, и как яркий пример распространения «фейковых новостей» и дезинформации.

Москва дала Лондону сутки на объяснение ситуации с недопуском RT и Sputnik на конференцию 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ярким проявлением абсурдности отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне. Как сообщал RT, Песков подчеркнул, что «никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может».

Российское посольство в Лондоне назвало дискриминацией отказ в аккредитации RT. В дипмиссии сообщили, что связались с МИД Великобритании и выразили категорическое несогласие с его решением.

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