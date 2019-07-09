Мосгоризбирком заподозрил Соболь и Яшина в фальсификации подписей

Москва, 9 июля. Московская городская избирательная комиссия начала проверку подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. Среди них оказались и сторонники скандального блогера Алексея Нававльного — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков.

У сотрудников избиркома большое количество подписей вызвало подозрения, теперь они направлены в МВД для проведения проверки. Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин поспешил безосновательно обвинить членов комиссии в предвзятости и намеренной попытке снять его с выборов.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь разразилась в истерике и возмутилась тем фактом, что ее не проинформировали о старте проверки Сергея Митрохина — ее конкурента по округу. Ярая сторонница Навального также решила оправдать свои неудачи предвзятостью сотрудников комиссии, которые якобы проверяют собранные подписи по-разному. По ее мнению, те подписи, которые сдала она, в Мосизбиркоме якобы изучают чуть ли не с лупой. Об этом пишет Newinform.

Ставленники Навального — Соболь и Яшин — уже во время кампании по сбору подписей начали жаловаться на нежелание москвичей отдавать голоса за них. Но вдруг ситуация резко изменилась и так называемая оппозиция начала получать многочисленные подписи в свою поддержку. Естественно, что такой внезапный успех попал под подозрение тех, кто интересуется выборами в Мосгордуму. Соболь и Яшина заподозрили в фальсификации подписей и, по всей видимости, это было не зря. Так, московская полиция обнаружила тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу скандалистки Соболь в одной из квартир в центре столицы.

Так называемая оппозиция старается делать все возможное, чтобы фальшивые подписи обнаружены не были. Соболь решила устроить пикет в поддержку «независимых кандидатов» к Мосгоризбиркому 10 июля, а Яшин вдруг вспомнил, что он является муниципальным депутатом, и начал прием людей на пороге здания Красносельского муниципалитета и избиркома. По информации ряда Telegram-каналов, он угрожал своим сборщикам подписей невыплатой зарплаты, если те откажутся принимать участие в пикетах у избирательной комиссии.

Оскандалившиеся либералы продолжают оправдывать свои неудачи на политическом поприще происками врагов, при этом замалчивая собственные проблемы.