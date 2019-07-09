Агента СБУ приговорили в ЛНР к 12 годам тюрьмы за выдачу бывшего ополченца

Луганск, 9 июля. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил жителя Стаханова к 12 годам тюрьмы за передачу агентам Службы безопасности Украины (СБУ) бывшего ополченца.

«Верховный суд Луганской народной республики приговорил жителя Стаханова Николая Полозова к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР «Государственная измена», — сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР Федеральному агентству новостей.

По данным ведомства, СБУ завербовала Полозова и поручила ему вывезти обманным путем на подконтрольную Киеву территорию своего товарища Василия Крята. На Украине бывшего ополченца осудили за «незаконное участие в бандформированиях». Позже Крят вернулся в Луганск в рамках обмена пленными.

После выдачи Крята СБУ Полозов внедрился в ряды Народной милиции ЛНР для сбора информации и передачи Киеву. Следствие установило, что Полозов получил за выдачу бывшего боевого товарища вознаграждение в 4,7 тысячи гривен (около 11,7 тысячи рублей).

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота. Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны.