Олимпийский призер спас тонущего гея, упавшего с надувного единорога

Кальяри, 9 июля. Итальянский пловец, призер Олимпийских игр 2004 года Филиппо Маньини спас жизнь человека, который начал тонуть у берегов Сардинии. Спортсмен успел добраться до утопающего раньше, чем спасатели.

Как передает BBC, Андреа Бенедетто и его муж — с которым они сочетались браком несколько дней назад в Кальяри — плавали на надувном единороге. В один момент Бенедетто упал в воду. Температура воды оказалась ниже ожидаемой, и у него свело ноги. Из-за этого Бенедетто начал тонуть.

Муж пытался удержать голову Бенедетто над водой и звал на помощь. Филиппо Маньини услышал призыв о помощи, сумел доплыть до пары и спас тонущего гея.

Позже спортсмен рассказал, что тонувший во время ЧП не мог говорить, потому что наглотался соленой воды и был в шоке.

«Мы смогли погрузить его на надувной матрац, который взяли у других отдыхающих», — рассказал пловец.

Андреа Бенедетто госпитализировали. Он поделился, что только спустя несколько часов после возвращения в сознание понял, то его спас Маньини. Бенедетто добавил, что у него не было возможности поблагодарить спортсмена.

«Надеюсь поблагодарить его лично», — отметил он.

Напомним, четыре года назад Филиппо Маньини был дисквалифицирован за применение допинга. Спортсмен является двукратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы и призером Олимпийских игр 2004 года, которые прошли в Афинах.