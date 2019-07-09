Украинцы массово отказываются от недвижимости из-за новой реформы ЖКХ

На Украине с 1 июля вступили в силу очередные поправки к местному закону «О недвижимости». По новым правилам каждый ответственный квартиросъемщик или владелец частного дома вынужден платить повышенный налог на так называемую «лишнюю жилплощадь».

Отныне украинцам в городе дозволено «беспошлинно владеть» не более 60 квадратными метрами, а обитателям сельской местности и членам дачных кооперативов — 120 «квадратами» жилья. Превышение указанных параметров влечет за собой дополнительные выплаты в казну, причем за каждый день просрочки по подобным выплатам предусматривается начисление штрафных процентов. На этом фоне резиденты территории от Ужгорода до Мариуполя в массовом порядке отказываются от родительских домов и наследственных наделов. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

70-летняя жительница Киевской области Тамара Тимко обратилась в местный поселковый совет с необычным заявлением. Она попросила чиновников разрешить ей собственноручно сжечь находящийся в ее собственности домик на берегу реки. Свое намерение пенсионерка объяснила предельно просто: ухаживать за доставшимся ей в наследство от покойных родителей жилищем ни лично она, ни ее престарелый супруг не в состоянии. Из-за ветхости строения продать упомянутый домик не представляется возможным, а из-за бюрократической волокиты завещать его кому-либо вообще не имеет смысла. Помимо прочего, общая площадь здания составляет около 200 квадратных метров, и по новым законам пани Тимко уже к концу нынешнего года придется заплатить за него около 1900 гривен (примерно 4,5 тысячи рублей).

«Мы с мужем в общей сложности получаем 3600 гривен пенсии в месяц и все тратим на еду, лекарства и «коммуналку», — отметила женщина в пояснительной записке. — Платить деньги за жилплощадь, в которой не проживаем, мы не собираемся».

Удовлетворили ли чиновники просьбу пенсионерки Тимко, пока не известно. Впрочем, указанный случай для сегодняшней Украины является типичным.

«Конечно, поджог отчего дома в данном контексте является радикальным методом, — сказал в комментарии ФАН юрисконсульт Владимир Боровой. — Вероятно, здесь отчаявшийся человек действовал по принципу «не доставайся же ты никому». Но многие украинцы сегодня, не желая платить за «лишние квадраты», попросту бросают ненужное им жилье. Я могу навскидку назвать более 200 населенных пунктов на Украине, где есть по десять, а то и по 20 оставленных жилищ в каждом. Любопытно, что эти строения внесены в кадастр, и местная администрация ничего не может с ними поделать без письменного заявления владельцев. Поверьте, число таких «бесхозных» домов в стране в ближайшее время будет расти в геометрической прогрессии».

Официальный Киев настроен куда более оптимистически.

«Абсолютное большинство наших граждан вполне могут себе позволить заплатить за «лишние квадраты», — сказал корреспонденту ФАН сотрудник департамента Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Виталий Р. — Они просто не хотят расставаться со своими деньгами».

Далее чиновник, попросивший не называть его фамилии, разразился тирадой относительно того, что «многие украинцы по своей природе люди бережливые» и «рано или поздно ГФС всех выведет на чистую воду». На вопрос, почему тогда те же украинцы бросают свои отчие дома, чиновник дал простой ответ.

«Значит, нашим обеспеченным соотечественникам не нужны хибары».

В некотором роде Виталий озвучил новую политику фискальной службы. В специальном документе учреждения отмечено буквально следующее: «По сравнению с прошлым годом размер облагаемой налогом жилищной площади остался неизменным. Но, учитывая то обстоятельство, что минимальная зарплата, с которой и начисляется сумма этого налога, выросла на 20%, мы вынуждены изменить тарифы в сторону их увеличения».

«По-своему это является кощунством, — сказала корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Как-то странно утверждать, что люди на Украине стали жить лучше в условиях оттока населения и сокращения рабочих мест. Еще более странным выглядит намерение государства ввести штрафные санкции за неуплату «повышенного налога» на «лишнюю» недвижимость. Например, за сельский дом, оцененный в 20 тысяч гривен (65 тысяч рублей), никто не станет выплачивать по шесть тысяч гривен «сверх нормы», а за земельные участки, стоимость которых пока не определена законодательством, — от семи до 12 тысяч. Нет ничего удивительного в том, что принцип «не доставайся же ты никому» в отношении недвижимости и земли на Украине скоро станет лозунгом для десятков тысяч украинцев».

Определенным подтверждением этих слов стало поведение некоего сельского жителя из Черниговской области. Не имея возможности в будущем платить новый налог на дом и участок, он залил принадлежащие ему наделы дизельным топливом.