Политолог назвал Ассанжа персонифицированным врагом всего истеблишмента США

Круглосуточная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем испанской охранной компанией Undercover Global SL, которая занималась охраной посольства в 2012–2018 годах. Издание El Pais заявляет, что ее журналисты ознакомились с отчетами о наблюдении за Ассанжем, а также аудио- и видеозаписями, которые были получены с помощью установленных в посольстве камер и микрофонов.

Политолог Владимир Брутер заявил, что данная слежка за Ассанжем не велась в интересах США.

«Такие люди как Ассанж и [бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард] Сноуден в разной степени являются мишенью всех американских спецслужб, всего американского политико-разведывательного элитного сообщества. И к какому-то человеку конкретно это не имеет никакого отношения, даже не может иметь отношения. Ассанж — это персонифицированный враг всего американского истеблишмента, поэтому с ним так жестоко поступают. Он выносит на всеобщее обозрение все тайны, которые в Америке всегда тщательно скрывают, поскольку американский образ жизни и вообще американская идеология привыкли разделять изнанку и витрину — это для них принципиально», — заявил Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт считает, что Ассанж сделал все возможное, чтобы этот миф уничтожить.

«И Трамп здесь, конечно же, ни при чем. При этом в определенной степени и он будет являться бенефициаром ситуации, если Ассанж будет при нем экстрадирован в Соединенные Штаты. Безусловно, Трамп запишет это в качестве своего успеха и будет пытаться использовать это на выборах, если все произойдет так быстро», — сообщил политолог.

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ассанж попросил убежища в диппредставительстве для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.

Ассанж опасается экстрадиции в США, где ему по американскому законодательству грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа. Однако 11 апреля 2019 года Эквадор отозвал право на убежище для Ассанжа. Сотрудники британской полиции задержали его прямо в то время, когда он находился в здании диппредставительства. В дальнейшем суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог в 2012 году.

