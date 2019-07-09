Десятки штрафов за нарушение ПДД получила жена Кокорина на его Gelandewagen

Москва, 9 июля. Больше 50 неоплаченных штрафов числятся на автомобиле Mercedes Gelandewagen футболиста Александра Кокорина, некоторая часть которых появилась уже после ареста спортсмена.

После того, как спортсмена посадили в СИЗО, а после этапировали в колонию, расположенную в Белгородской области, на машине за 75 млн рублей передвигалась супруга Кокорина Дарья.

По информации источника «Kp.Ru» в правоохранительных органах, «только за 9 дней июля автомобиль превысил скорость три раза, что попало на камеры автоматической фиксации нарушений ПДД».

«К настоящему моменту на автомобиле Мерседес «Гелендваген» с номером В…ОР.. числятся аж 54 неоплаченных штрафа», — сказал собеседник издания.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Mercedes Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина эвакуировали в Москве. Автомобиль был припаркован с нарушениями правил ПДД.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев в октябре минувшего года совершили два нападения. Они избили водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». По решению суда Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Ранее сообщалось, что всех фигурантов уголовного дела футболистов этапируют в колонию, расположенную в Белгородской области.