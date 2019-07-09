Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

Киев, 9 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение военного парада в День независимости 24 августа. Глава Украины сообщил, что парад слишком дорого обходится государству.

Зеленский напомнил, что парад — «такой помпезный и недешевый» — проходит ежегодно. Президент Украины выразил мнение, что в этом году лучше сэкономить на параде, а эти деньги, 300 млн гривен (около 11,5 млн долларов), направить на премии военным, об этом глава Украины написал в Facebook.

Зеленский добавил, что премии получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, которые находятся в Донбассе. Президент Украины подчеркнул, что праздник в честь Дня независимости сохранится, но пройдет в новом формате.

Годом ранее Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным парадом за последние годы. Участие в параде приняли 4,5 тысячи военнослужащих. В Киеве отказались уточнять, сколько денег было потрачено на проведение торжества.

Ранее Минфин Украины сообщил, что Киев должен заплатить по текущим государственным долгам свыше 216 млрд гривен (более 8,3 млрд долларов). Согласно сообщению ведомства, 70,2 млрд гривен (2,7 млрд долларов) из указанной суммы пойдут на внешние долги Киева. Внутренние долги Киева требуют выплаты до конца 2019 года еще 146,6 млрд гривен (5,6 млрд долларов).