Путин ответил Габунии на оскорбления и отверг санкции против Грузии. События дня. ФАН-ТВ

Путин ответил Габунии

Тбилиси ликует: все-таки еще не поздно пить «Боржоми». Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии и весьма неожиданно отверг инициативу Госдумы, ранее депутаты предложили запретить поставки вина и минеральной воды из республики. Но президент посчитал иначе: новые ограничения лишь усложнят и без того не лучшие отношения Москвы и Тбилиси. Мимо главного нарушителя спокойствия — Георгия Габунии — Владимир Путин тоже не прошел и наконец, высказал, что думает о громком инциденте на телеканале «Рустави 2». Но, вопреки ожиданиям, российский лидер призвал не возбуждать против журналиста уголовное дело: «слишком много чести». И, более того, пожелал «вещать дальше».

«Эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют, и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производное. И ругань, и брань — это все производное. Вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он вещает дальше», — сказал Владимир Путин, президент России.

Судя по всему, этим Габуния вскоре и займется. Но пока он отстранен на два месяца. Напомним, что 7 июля в эфире своей авторской программы журналист, если его, конечно, можно так назвать, покрыл матом Владимира Путина и даже его родителей. Выступление, которое нельзя даже процитировать, было очень далеким от какой-либо аналитики и весьма недалеким по своему содержанию. Руководство канала извинилось за такое поведение, но увольнять грубияна отказалась. Так что ждать новых провокаций от Габунии в эфире еще определенно стоит.