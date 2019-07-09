Путин ответил Габунии на оскорбления и отверг санкции против Грузии. События дня. ФАН-ТВ

Путин ответил Габунии
Тбилиси ликует: все-таки еще не поздно пить «Боржоми». Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии и весьма неожиданно отверг инициативу Госдумы, ранее депутаты предложили запретить поставки вина и минеральной воды из республики. Но президент посчитал иначе: новые ограничения лишь усложнят и без того не лучшие отношения Москвы и Тбилиси. Мимо главного нарушителя спокойствия — Георгия Габунии — Владимир Путин тоже не прошел и наконец, высказал, что думает о громком инциденте на телеканале «Рустави 2». Но, вопреки ожиданиям, российский лидер призвал не возбуждать против журналиста уголовное дело: «слишком много чести». И, более того, пожелал «вещать дальше».
«Эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют, и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производное. И ругань, и брань — это все производное. Вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он вещает дальше», — сказал Владимир Путин, президент России.
Судя по всему, этим Габуния вскоре и займется. Но пока он отстранен на два месяца. Напомним, что 7 июля в эфире своей авторской программы журналист, если его, конечно, можно так назвать, покрыл матом Владимира Путина и даже его родителей. Выступление, которое нельзя даже процитировать, было очень далеким от какой-либо аналитики и весьма недалеким по своему содержанию. Руководство канала извинилось за такое поведение, но увольнять грубияна отказалась. Так что ждать новых провокаций от Габунии в эфире еще определенно стоит.
Разбор полетов
Два учебных центра, 160 летных свидетельств и более 400 (425) пилотов не прошли контроль в России. Такие итоги за последний год подвел представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Повод для регулярных проверок — серьезные опасения, в первую очередь за квалификацию летчиков. Впрочем, как и за всю систему их подготовки. Пристальное внимание на это обратил генпрокурор России Юрий Чайка: в конце мая он выступил с докладом в Госдуме и раскритиковал отечественную авиацию. По его словам, госпрограмма безопасности полетов по-прежнему не соответствует мировым требованиям, а Минтранс до конца не проработал нормативно-правовые акты по сертификации не только авиатехники, но и ее производителей. И это не говоря об уровне подготовки пилотов. Как отмечали многие эксперты, наши экипажи зачастую излишне рассчитывают на автопилот, а при переходе на ручное управление теряются. Вот и надзорные проверки вскрывают множество проблем, особенно они проявились на фоне страшной авиакатастрофы в Шереметьево, где погиб 41 человек. Хотя все причины и подробности этой трагедии следствие еще выясняет.
Саммит в Екатеринбурге
Екатеринбург ненадолго стал промышленной столицей. В городе открылся второй Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS-2019). На площадках «Екатеринбург-экспо» собрались делегации более 40 стран, бизнесмены, ученые и различные организации. Данный форум впервые прошел в 2017 году в Абу-Даби по инициативе ООН и властей ОАЭ. Перед участниками GMIS-2019 выступил президент России Владимир Путин и рассказал о вызовах технологической эпохи:
«Сегодня очевидно, что все более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий. Надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. И все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами», — сказал Владимир Путин, президент России.
Именно взаимосвязь природы и технологий, вопросы энергетики и цифровизации сегодня в центре внимания форума. Впрочем, отказываться от прогресса ради борьбы за экологию Путин отнюдь не призывает и даже назвал это мракобесием. Россия в свою очередь готова к инновациям и международному сотрудничеству. В любом случае обсудить это времени еще достаточно, GMIS-2019 продлится до 11 июля.