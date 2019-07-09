Путин назвал Медведчука «человеком слова»

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин назвал главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука «человеком слова». С таким заявлением глава государства выступил в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», который был показан на фестивале в итальянской Таормине.

Путин заявил, что считает украинского политика «человеком слова», хотя зачастую их взгляды по каким-то вопросам не совпадают. Президент России отметил, что Медведчук, если что-то сказал, то обязательно сделает, поскольку у него есть свои убеждения. По его словам, это не может не вызывать уважения.

Медведчук выступает за независимость Украины, которая возможна за счет сотрудничества с Россией, заявил президент России.

«Во всяком случае, он относится к такой категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считают, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией​​​. И я думаю, что он в значительной степени прав», — сказал российский лидер.

Напомним, Медведчук продолжает выступать посредником в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В апреле бывший украинский президент Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность участия политика в этом процессе. Однако в мае администрация нового украинского лидера — Владимира Зеленского — заявила, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.