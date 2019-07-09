Террористы накапливают силы на юге Идлибской зоны и обстреливают мирные районы Сирии

Сирия, 9 июня. В южной части зоны деэскалации Идлиб продолжаются обстрелы террористами населенных пунктов и переброска дополнительных отрядов и вооружения к линии соприкосновения. По сообщению местного источника в социальной сети Facebook @abbad.syriadze.7, сегодня утром со стороны населенного пункта Аль-Латамина боевики в очередной раз из минометов обстреляли город Скальбия, находящийся на севере провинции Хама.

В результате обстрела в Скальбии полностью был разрушен жилой дом. Пострадал несовершеннолетний сын хозяина дома, которому обвалившейся стеной перебило ноги. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Позиций правительственных войск в этом районе нет, и мирные жители надеялись, что боевики не станут по нему стрелять. Поэтому часть из них, несмотря на ведущиеся боевые действия, не покинула свои дома.

Также источник сообщает, что местные жители недалеко от города Кафр-Зета заметили колонну техники, передвигавшуюся в сторону этого населенного пункта. По их словам, в колонне находилось более 10 грузовых машин и несколько пикапов с пулеметами. Позавчера в этом районе видели 6 грузовиков, перевозивших людей, а также 3 пикапа с зенитными установками ЗУ-23. Кроме того, очевидцы утверждают, что вчера ночью в населенный пункт Хербет-Абидин, находящийся неподалеку от Кафр-Зеты, прибыли около 50 боевиков. На вооружении этого отряда, кроме стрелкового оружия, было 2 миномета.

Эти приготовления террористов в очередной раз подтверждают информацию о том, что террористы не отказались от планов захватить Скальбию и установить контроль над стратегическим районом на севере Хамы.

Напомним, что боевики продолжают преступную деятельность и на других участках Идлибской зоны деэскалации. Сегодня стало известно о том, что боевики объявили о начале операции против правительственной армии в северных районах провинции Латакия. Кроме того, боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) атаковали христианский город Мхарде, в результате чего пострадали мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.