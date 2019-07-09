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Террористы накапливают силы на юге Идлибской зоны и обстреливают мирные районы Сирии

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Террористы накапливают силы на юге Идлибской зоны и обстреливают мирные районы Сирии

Сирия, 9 июня. В южной части зоны деэскалации Идлиб продолжаются обстрелы террористами населенных пунктов и переброска дополнительных отрядов и вооружения к линии соприкосновения. По сообщению местного источника в социальной сети Facebook @abbad.syriadze.7, сегодня утром со стороны населенного пункта Аль-Латамина боевики в очередной раз из минометов обстреляли город Скальбия, находящийся на севере провинции Хама.

В результате обстрела в Скальбии полностью был разрушен жилой дом. Пострадал несовершеннолетний сын хозяина дома, которому обвалившейся стеной перебило ноги. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Позиций правительственных войск в этом районе нет, и мирные жители надеялись, что боевики не станут по нему стрелять. Поэтому часть из них, несмотря на ведущиеся боевые действия, не покинула свои дома.

Террористы накапливают силы на юге Идлибской зоны и обстреливают мирные районы Сирии

Также источник сообщает, что местные жители недалеко от города Кафр-Зета заметили колонну техники, передвигавшуюся в сторону этого населенного пункта. По их словам, в колонне находилось более 10 грузовых машин и несколько пикапов с пулеметами. Позавчера в этом районе видели 6 грузовиков, перевозивших людей, а также 3 пикапа с зенитными установками ЗУ-23. Кроме того, очевидцы утверждают, что вчера ночью в населенный пункт Хербет-Абидин, находящийся неподалеку от Кафр-Зеты, прибыли около 50 боевиков. На вооружении этого отряда, кроме стрелкового оружия, было 2 миномета.

Эти приготовления террористов в очередной раз подтверждают информацию о том, что террористы не отказались от планов захватить Скальбию и установить контроль над стратегическим районом на севере Хамы.

Напомним, что боевики продолжают преступную деятельность и на других участках Идлибской зоны деэскалации. Сегодня стало известно о том, что боевики объявили о начале операции против правительственной армии в северных районах провинции Латакия. Кроме того, боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) атаковали христианский город Мхарде, в результате чего пострадали мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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