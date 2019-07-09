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Боевики подняли плату за выход из «Эр-Рукбана» и развернули новые КПП на юге Сирии

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«Эр-Рукбан»

Благодаря совместным усилиям руководства Сирии и российского ЦПВС еще одной группе беженцев из «Эр-Рукбана» удалось покинуть так называемую зону деконфликтации, созданную Вашингтоном вокруг военной базы США «Ат-Танф». О тяжелой ситуации в зоне американской оккупации на юге провинции Хомс — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации Центра по примирению враждующих сторон, несмотря на препятствия, которые чинят вооруженные террористические группировки, контролируемые американцами, только с первого июня это уже четвертый такой выход перемещенных лиц из «Эр-Рукбана». За это время лагерь покинули в сумме 2558 человек.

Обеспокоенные тем, что данный процесс набирает обороты и может привести в конечном итоге к расформированию лагеря, боевики «Джейш Магавир ат-Тауры» предпринимают отчаянные попытки помешать этому.

Боевики «Джейш Магавир ат-Тауры»

Так, по сообщению местного источника в социальной сети Facebook (@abbad.syriadze.7), чтобы остановить увеличивающийся поток беженцев, желающих покинуть «Эр-Рукбан», террористы распространяют лживые слухи о том, будто бы люди, выехавшие на подконтрольную правительству Сирии территорию, арестовываются спецслужбами и подвергаются репрессиям.

При этом боевики фактически установили вокруг лагеря информационную блокаду, лишив тем самым проживающих там сирийцев возможности получать объективные сведения о событиях, происходящих в мире. По информации неправительственной организации Mercy Corps, занимающейся мониторингом гуманитарной обстановки и оказанием помощи людям, попавшим в бедственное положение, в лагере нет ни сирийского, ни иорданского покрытия мобильной связи.

Доступ в интернет предоставляется через провайдера спутникового интернета Hughes. Компания установила несколько вышек вокруг лагеря, обеспечивающих его сетью Wi-Fi. Однако доступ к нему можно получить только с помощью карточек входа в систему. Одна такая карточка объемом 20 мегабайт данных стоит 200 сирийских фунтов. Для людей, находящихся в катастрофическом положении, пользоваться ими — непозволительная роскошь.

«Эр-Рукбан»

Основным источником получения объективной информации об усилиях, предпринимаемых руководством Сирии по возвращению граждан домой, являются родственники, проживающие на подконтрольной правительству территории, а также контрабандисты, доставляющие в лагерь из Иордании продовольствие. От них беженцы в большинстве своем узнают о местоположении пунктов пропуска, центров для вынужденных переселенцев и порядке выхода на освобожденную территорию Сирии.

Кроме того, в целях создания дополнительных препятствий для бегства беженцев из «Эр-Рукбана» полевые командиры группировки «Джейш Магавир ат-Таура» с шестого июля выставили по периметру лагеря еще два поста, доведя их общее количество до 14. Одновременно они повысили плату за выход из «Эр-Рукбана» для одной семьи с 300 до 1500 долларов. Для обездоленных людей, долгое время оторванных от дома, это баснословная сумма.

Развернутый РФ и САР гумкоридор на юге Сирии

Между тем, по официальным данным представителей ООН, около 95 процентов оставшегося населения лагеря желают покинуть «Эр-Рукбан», но, являясь заложниками вооруженных группировок, не могут этого сделать.

Ответственность за создавшийся гуманитарный кризис и беззаконие в «Эр-Рукбане» лежит на США, оккупировавших этот район и использующих проблемы беженцев для обоснования своего военного присутствия на юге Сирии. Только ликвидация 55-километровой американской зоны вокруг Ат-Танфа приведет к закрытию лагеря и преодолению катастрофы.

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