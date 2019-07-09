Боевики подняли плату за выход из «Эр-Рукбана» и развернули новые КПП на юге Сирии

Благодаря совместным усилиям руководства Сирии и российского ЦПВС еще одной группе беженцев из «Эр-Рукбана» удалось покинуть так называемую зону деконфликтации, созданную Вашингтоном вокруг военной базы США «Ат-Танф». О тяжелой ситуации в зоне американской оккупации на юге провинции Хомс — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации Центра по примирению враждующих сторон, несмотря на препятствия, которые чинят вооруженные террористические группировки, контролируемые американцами, только с первого июня это уже четвертый такой выход перемещенных лиц из «Эр-Рукбана». За это время лагерь покинули в сумме 2558 человек.

Обеспокоенные тем, что данный процесс набирает обороты и может привести в конечном итоге к расформированию лагеря, боевики «Джейш Магавир ат-Тауры» предпринимают отчаянные попытки помешать этому.

Так, по сообщению местного источника в социальной сети Facebook (@abbad.syriadze.7), чтобы остановить увеличивающийся поток беженцев, желающих покинуть «Эр-Рукбан», террористы распространяют лживые слухи о том, будто бы люди, выехавшие на подконтрольную правительству Сирии территорию, арестовываются спецслужбами и подвергаются репрессиям.

При этом боевики фактически установили вокруг лагеря информационную блокаду, лишив тем самым проживающих там сирийцев возможности получать объективные сведения о событиях, происходящих в мире. По информации неправительственной организации Mercy Corps, занимающейся мониторингом гуманитарной обстановки и оказанием помощи людям, попавшим в бедственное положение, в лагере нет ни сирийского, ни иорданского покрытия мобильной связи.

Доступ в интернет предоставляется через провайдера спутникового интернета Hughes. Компания установила несколько вышек вокруг лагеря, обеспечивающих его сетью Wi-Fi. Однако доступ к нему можно получить только с помощью карточек входа в систему. Одна такая карточка объемом 20 мегабайт данных стоит 200 сирийских фунтов. Для людей, находящихся в катастрофическом положении, пользоваться ими — непозволительная роскошь.

Основным источником получения объективной информации об усилиях, предпринимаемых руководством Сирии по возвращению граждан домой, являются родственники, проживающие на подконтрольной правительству территории, а также контрабандисты, доставляющие в лагерь из Иордании продовольствие. От них беженцы в большинстве своем узнают о местоположении пунктов пропуска, центров для вынужденных переселенцев и порядке выхода на освобожденную территорию Сирии.

Кроме того, в целях создания дополнительных препятствий для бегства беженцев из «Эр-Рукбана» полевые командиры группировки «Джейш Магавир ат-Таура» с шестого июля выставили по периметру лагеря еще два поста, доведя их общее количество до 14. Одновременно они повысили плату за выход из «Эр-Рукбана» для одной семьи с 300 до 1500 долларов. Для обездоленных людей, долгое время оторванных от дома, это баснословная сумма.

Между тем, по официальным данным представителей ООН, около 95 процентов оставшегося населения лагеря желают покинуть «Эр-Рукбан», но, являясь заложниками вооруженных группировок, не могут этого сделать.

Ответственность за создавшийся гуманитарный кризис и беззаконие в «Эр-Рукбане» лежит на США, оккупировавших этот район и использующих проблемы беженцев для обоснования своего военного присутствия на юге Сирии. Только ликвидация 55-километровой американской зоны вокруг Ат-Танфа приведет к закрытию лагеря и преодолению катастрофы.