В ГД ответили на протест МИД Эстонии из-за салюта в честь освобождения Таллина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выразил протест в связи с планами Москвы устроить 22 сентября салют по поводу 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов отметил, что эстонские министры не знают истории.

По словам Рейнсалу, «Вторая мировая война для Эстонии — это оккупация как нацистской Германией, так и Советским Союзом».

«В 1944 году после ухода немецких военных в Таллине вступило в должность законное правительство Эстонской Республики. Отмечать повторную оккупацию Таллина салютом, как в праздничный день, для нас неприемлемо», — сказал министр иностранных дел Эстонии.

Он попросил МИД вызвать российского посла, которому будет заявлен официальный протест в связи с намерениями устроить праздничный салют в Москве, посвященный освобождению Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

«Очень жаль, что эстонские министры не знают истории своей страны. Потому что перед началом Великой Отечественной войны Прибалтийские страны, в том числе Эстония, как известно, добровольно, по итогам референдума, вошли в состав Советского Союза. А 22 сентября 1944 года Таллин действительно был освобожден от немецко-фашистской оккупации, но никакой повторной оккупации советскими войсками за этим не последовало. Повторюсь, вхождение в состав СССР было добровольным», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Антон Морозов.

Парламентарий назвал заявление главы МИД Эстонии политизированным.

«Оно навеяно антироссийскими настроениями, которые, к сожалению, царят в Прибалтике. Как на это можно реагировать? Можно лишь посочувствовать тому, что в Прибалтийских странах выросло поколение политиков и дипломатов, которые не знают истории и могут ориентироваться на сообщения в пропагандистских СМИ», — заметил Антон Морозов.

Он подчеркнул, что Россия, организуя в Москве серию салютов в честь 75-летия освобождения российских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков, выражает таким образом братскую взаимосвязь и дружбу со странами, с которыми вместе воевала против Гитлера.

«Думаю, никто не ожидал такой агрессивной реакции на салют по случаю освобождения Таллина. Но с другой стороны, те же эстонцы, простые люди, я уверен, благодарны Советскому Союзу за освобождение и ничего не имеют против салюта. Заявления политиков зачастую не отображают реальности, а навеяны антироссийской риторикой», — добавил Антон Морозов.

Отметим, что с 10 апреля 2019 года по 9 мая 2020 года в московском парке Победы на Поклонной горе будет произведено 17 праздничных салютов в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков. Салюты осуществляются 12 залпами из девяти салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм ровно в 22 часа по московскому времени. Даты проведения салютов указаны на сайте Минобороны РФ.