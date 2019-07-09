Гудков прячется от журналистов после публикации расследования ФАН

Москва, 9 июля. Дмитрий Гудков прячется от журналистов после публикации расследования Федерального агентства новостей, которое раскрыло основные методы работы команды оппозиционера, использованные в преддверии выборов в Московскую городскую думу.

Корреспондент ФАН позвонил Дмитрию Гудкову, надеясь получить его комментарий в связи с вышедшей публикацией, однако тот не взял трубку. Как сообщают СМИ — это не единичный случай. Другим журналистам, которые также пытались получить комментарий, Гудков тоже не ответил: он либо по-хамски бросал трубку, не дослушав вопрос, либо откровенно грубил — и все равно бросал трубку.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование «Нарисуем — будем жить», или Как Дмитрий Гудков проводил своего кандидата в Мосгордуму». Журналисты выяснили, что в начале июля штаб оппозиционера начал подготовку к процессу «рисовки» подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. При этом Гудков пытался представить своего соратника как «самого чистого кандидата», который якобы честным способом собрал подписи для выдвижения. В ходе расследования выяснилось, что в своих методах ведения PR-кампании команда Гудкова не стесняется прибегать к помощи коррумпированных нотариусов, фальсификации и подделке подписных листов.

В использовании сомнительных методов ведения PR-кампании был замечен и штаб Ильи Яшина. Все началось с того, что еще один кандидат в депутаты Мосгордумы — Александр Босых — обнаружил квартиру, в которой, предположительно, «рисовали» подписи избирателей в поддержку Яшина и Гудкова. Люди, которые находились в этой квартире, скрылись до приезда полиции. Правоохранительные органы начали проверку.

Кроме того, штаб Яшина заказал рейтинг у «Левада-центра» в преддверии выборов в Мосгордуму. Результаты «опроса» показали, что политик якобы лидирует среди других кандидатов на выборы в Мосгордуму в 45-м избирательном округе Москвы. При этом в опросе приняли участие всего около 500 человек, а погрешность исследования составила 6,6%.

Позже Яшин оказался в центре громкого скандала: он заявил, что большая часть его подписных листов недействительна.

На вопросы журналистов не стала отвечать и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь после того, как полиция обнаружила целую «фабрику» по фальсификации подписей в одной из московских квартир. Хозяину жилья пожаловались на постоянный шум, и он попросил своего знакомого проверить, что происходит в квартире. Мужчина пришел в помещение вместе с сотрудниками полиции. ГУ МВД по Москве подтвердило проверку по факту подделки подписей.