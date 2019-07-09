Скабееву возмутило нападение украинских радикалов на журналиста у здания NewsOne в Киеве

Москва, 9 июля. Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала о нападении украинских националистов на журналиста у здания телеканала NewsOne в Киеве.

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале. Журналистка рассказала, что на сотрудника издания «Страна» напали украинские националисты, которые собрались у здания телеканала NewsOne.

Лидер националистической группировки «С14» Евгений Карась, заметивший пришедшего на место по заданию редакции журналиста Кирилла Малышева, указал на него другим радикалам. Затем сразу несколько человек напали на сотрудника СМИ. Об этом пишут «Дни.ру».

«Думаете, Карася накажут? Правильно думаете! Радикалов на Украине трогать нельзя!» — возмущенно написала Скабеева.

Напомним, 12 июля должен был состоятся телемост «Надо поговорить» между NewsOne и «Россия 1». Однако позже украинский телеканал объявил об отмене телемарафона из-за угроз физической расправы в адрес сотрудников и их родственников.

В заявлении NewsOne отмечается, что попытка телеканала организовать «площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что была начала массированная информационная атака». В понедельник вечером у здания телеканала NewsOne собрались митингующие, которые выкрикивали антироссийские лозунги и жгли файеры.

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что NewsOne могут лишить лицензии за телемост с российским телеканалом, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны решил наложить штраф на украинский телеканал штраф в размере $3,5 тысячи и объявил о внеплановой проверке.

Срыв телемоста между Украиной и Россией показал слабость Зеленского и силу радикалов. Об этом подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.