Дело о «финансировании терроризма» возбудили против NewsOne на Украине

Киев, 9 июля. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против телеканала NewsOne по статье о «финансировании терроризма». Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщил Луценко, Генпрокуратура Украины и СБУ получили информацию о якобы связи NewsOne с российским «Промсвязьбанком». Речь идет о неких должностных лицах кипрских офшорных компаний телеканала.

«В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма», — объявил он.

По мнению Луценко, у Совета национальной безопасности и обороны есть все основания, чтобы лишить NewsOne лицензии.

«Единственным диалогом со страной-агрессором до окончания агрессии может быть вооруженный диалог», — добавил он.

Напомним, ранее владелец NewsOne прокомментировал слухи о связях с «Промсвязьбанком». Эту информацию он назвал циничной ложью и свидетельством «профессиональной непригодности» следователей. Опроверг он и данные о кипрских офшорах. На телеканале убеждены, что давление происходит по политическим мотивам.

«Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что NewsOne и «Россия 1» планируют провести 12 июля телемост Россия — Украина. Однако эта идея вызвала возмущение украинских властей.

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что телемост является некой попыткой повлиять на выборы в Раду. О недопустимости диалога между россиянами и украинцами заявила и лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Из-за поступающих в NewsOne угроз украинская сторона была вынуждена отменить телемост. ВГТРК пригласил участников отмененного телемоста Россия — Украина в студию канала «Россия 1».

Ранее руководство NewsOne предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы обсудить скандал из-за идеи провести телемост Россия — Украина.