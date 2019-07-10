Сирия, 10 июля. Боевики ССА** похитили троих жителей кантона Африн на северо-западе Алеппо. Турция направила отряды спецназа на свои наблюдательные посты в «Большом Идлибе». В Ракке участились случаи гибели граждан при подрыве на минах ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: развернули полноценную операцию по очистке пустынных районов провинций Хомс и Дейр-эз-Зор от остатков ИГ; открыли артиллерийский огонь по расположениям террористов на западе Идлиба.

Курды: по-прежнему не приступили к тщательному разминированию Ракки, из-за чего в городе ежедневно гибнут гражданские лица.

Сирийская свободная армия (ССА): похитила троих жителей кантона Африн на северо-западе Алеппо.

Армия Турции: направила отряды спецназа на свои наблюдательные посты на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

Три гражданских лица были похищены протурецкими радикалами из состава Сирийской свободной армии (ССА) в поселке Каан Курк на юге кантона Африн в северо-западной части Алеппо, сообщает местный курдский Twitter-ресурс (@afrinactivists). Все жители были увезены в неизвестном направлении. Один из арестованных мужчин — Масуд Муслим бен Ахмед — ранее уже был задержан. Другой, Шаабан Рашу бин Амин, собирался в город Африн, но был взят на КПП радикалов при попытке выезда из своего населенного пункта. Напомним, турки и союзные им боевики-исламисты захватили власть в кантоне в марте прошлого года, выбив из этого района Отряды народной самообороны (YPG).

Провинция Хомс

Согласно сведениям News Front, Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники развернули полноценную операцию по очистке пустынных районов провинций Хомс и Дейр-эз-Зор от боевиков из остатков ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Основная антитеррористическая деятельность фиксируется вдоль главной в центральной части САР автомагистрали М-4, связывающей города Пальмира и Дейр-эз-Зор. Сейчас правительственные силы прочесывают территорию в окрестностях населенных пунктов Эс-Сухне, Кабаджиб и Аш-Шула. Такие же мероприятия затем планируются в районе Меядина и Абу-Кемаля. Большинство военных экспертов уверены, что джихадисты ИГ выживают в пустыне и даже совершают вылазки только за счет поддержки, оказываемой с базы США «Ат-Танф», которая находится на юге Хомса.

Провинция Идлиб

Отряды спецназа, собранные со всей Турции в граничащей с Сирией провинции Хатай, были передислоцированы в соседнюю арабскую республику. По информации Twitter-канала (@XXVII27_), военнослужащие элитных частей были направлены на наблюдательные посты Анкары, распределенные по всему периметру «Большого Идлиба» и находящиеся на внутреннем фланге фронта, то есть на территориях, удерживаемых боевиками.

Правительственные войска САР открыли артиллерийский огонь по расположениям радикалов в предместьях города Бдама, расположенного на западе провинции Идлиб у границы с Латакией, передает оппозиционный источник в Twitter (@CombatChris1). Сведения о потерях в рядах джихадистов пока уточняются. Данные действия были предприняты в ответ на систематические нарушения террористами режима тишины. В этой зоне дислоцируются в основном боевики запрещенных в РФ и во многих странах мира «Джебхат ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана».

Провинция Ракка

Согласно данным Fars News, в последние дни в Ракке большое количество мирных жителей погибли в результате разрыва мин, оставленных террористами ИГ. Такие инциденты не прекращались весь период с момент сдачи города исламистами, однако в последнее время вновь участились и отмечаются буквально каждый день. Это продолжается, несмотря на заявления военных США и курдских Демократических сил Сирии (SDF)**** о том, якобы они успешно разминировали всю оккупированную провинцию и восстановили безопасность в ней. На самом же деле более 300 000 жителей до сих пор ежедневно подвергаются риску гибели из-за халатности курдов и их американских кураторов.

1 Организация запрещена на территории РФ.