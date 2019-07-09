Путин заявил, что сближение России с Украиной неизбежно

Екатеринбург, 9 июля. Сближение России с Украиной неизбежно, заявил российский президент Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Я думаю, это неизбежно​​​. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — сказал глава российского государства.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Пришедшее после госпереворота на Украине к власти руководство обвинило Россию во «вмешательстве», в том числе в якобы причастности Москвы к гражданской войне на Юго-Востоке Украины. Москва все обвинения категорически отрицает. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военную операцию против Луганска и Донецка, которые отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. Несмотря на подписанные мирные соглашения, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.