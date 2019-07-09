Путин ответил на обвинения во «вмешательстве в выборы» в США

Москва, 9 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в США. Об этом глава государства сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину».

«Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь», — заявил Путин в интервью для кинокартины, премьера которой состоялась в итальянской Таормине.

Российский лидер подчеркнул, что какую бы точку зрения не высказывали российские блогеры в Интернете, они не могли сыграть ключевую роль в выборах президента США в 2016 году. Путин отметил, что в США проживает огромное количество людей со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Президент РФ напомнил, что за последние десять лет в состоянии среднего класса в США ничего не поменялось, при этом значительно улучшилась жизнь правящего класса и богатых людей. Дональд Трамп в своей предвыборной кампании опирался именно на это обстоятельство.

«И он отработал на этом, на этой площадке. И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в Интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья», — подытожил Путин.

Правящий класс США, недовольный итогами выборов американского президента в 2016 году, обвинил РФ во «вмешательстве». Спецпрокурор США Роберт Мюллер инициировал расследование в отношении главы Белого дома Дональда Трампа по подозрению в «сговоре с Россией».

Однако за два года Мюллер так и не смог найти ни одного доказательства и был вынужден признать несостоятельность расследования. В конце мая текущего года Мюллер заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора и покидает Минюст.

Ранее Путин в ответ на провальное расследование спецпрокурора США пошутил, что теперь Мюллер может и сам стать фигурантом уголовного дела. Российский лидер, комментируя доклад по итогам расследования, отметил, что «гора родила мышь».

Кроме того, после публикации итогового доклада в отставку также ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. После признания Мюллером того, что никакого «сговора» Трампа с Россией не было, российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве», подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генерального прокурора Уильяма Барра. Адвокат компании, которую возглавляет петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, считает, что Барр и Мюллер нарушили уголовный кодекс округа Колумбия. Представители американской фемиды распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.