Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 24 человек

Иркутск, 9 июля. Еще один человек погиб во время паводка в Иркутской области, число жертв возросло до 24. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Тело погибшего нашли во время поисковых работ. Согласно сообщению регионального МЧС, к настоящему моменту известно о 24 жертвах паводка и девяти пострадавших.

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации: более 3,7 тысячи домов оказались в зоне подтопления, разрушено 15 мостов и 35 водопропускных труб. Президент России Владимир Путин дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ подготовило группировку сил для оказания помощи местному населению. В сформированную группировку входят подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи Центрального и Восточного военных округов.