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Россия

Мантуров рассказал, когда Россия перестанет зависеть от иностранных материалов для MC-21

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Мантуров рассказал, когда Россия перестанет зависеть от иностранных материалов для MC-21

Екатеринбург, 9 июля. Россия перестанет зависеть от иностранных материалов для композитного крыла МС-21 с 2020 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на саммите производства и индустриализации GMIS.

Министр отметил, что потребность в производстве собственных материалов возникла после того, как Запад запретил Японии поставлять необходимые для создания крыла композитные материалы. В связи с этим Россия решила запустить свою технологию производства материалов для композитного крыла.

«Мы как чувствовали, запустили свою собственную технологию производства и нити, и препрегов», — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что серийное производство МС-21 планируют запустить в конце следующего года. Заслуженный пилот России Виктор Саженин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что двигатель ПД-14 для МС-21 позволит России сбросить зависимость от иностранных комплектующих.

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