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Путин поблагодарил авторов учебника истории России и Германии за уникальную работу

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Путин поблагодарил авторов учебника истории России и Германии за уникальную работу

Москва, 9 июля. Российский президент Владимир Путин поблагодарил ученых, которые работали над созданием учебника «Россия — Германия. Вехи совместной истории и коллективной памяти. XVIII-XX века». Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент назвал новый учебник уникальным научным трудом. Он отметил, что книга появилась благодаря многолетним усилиям совместной комиссии России и Германии, которая занималась изучением истории стран.

«Исследования, проведенные авторитетными специалистами России и Германии на основании огромного массива историкоархивных материалов, позволяют узнать много нового о событиях нашего общего прошлого, — говорится в обращении российского лидера, — дают возможность сопоставить различные, порой полярно-противоположные точки зрения и оценки».

Путин поблагодарил авторов учебника истории России и Германии за уникальную работу

Путин поблагодарил авторов за проделанную работу. Он выразил уверенность, что «Россия — Германия. Вехи совместной истории и коллективной памяти. XVIII-XX века» вызовет большой интерес среди ученых и любителей истории России и Германии, а также послужит укреплению доверия и взаимопонимания между РФ и ФРГ.

Ранее Путин на глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019, комментируя текущую ситуацию в мире, указал на серьезные современные вызовы для человечества — проблемы с климатом и экологией.

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