Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 9 июля.

Украинский военный устроил самосуд над передававшей информацию ЛНР подчиненной. Украинский военный выстрелил в подчиненную в Донбассе.

Представитель ЛНР прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможном снятии блокады с Донбасса. В ЛНР оценили условия Зеленского по снятию блокады с Донбасса.

Специалисты исследовали продукцию семи марок по более чем 70 параметрам. Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду.

Коррумпированные нотариусы, фальсификации и подделка подписных листов — основные методы PR-кампании команды Дмитрия Гудкова на предстоящих выборах в Московскую городскую Думу. «Нарисуем — будем жить», или Как Дмитрий Гудков проводил своего кандидата в Мосгордуму.

Суд в США признал, что Мюллер и Барр, которые вели дело против «Конкорда», не знают американских законов. Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов.

Депутат Рады Надежда Савченко собирается проводить предвыборную агитацию на территории Донецкой Народной Республики. Савченко планирует проводить предвыборную агитацию в ДНР.

Зампред Госдумы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на делегацию РФ на недавней сессии ПАСЕ. Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинским телеведущим не следует копировать методы грузинских коллег. Саакашвили дал оценку поведению ведущего канала «Рустави 2».

Альтернативой для россиян, намеревавшихся отдохнуть в Грузии, могут стать Абхазия и другие кавказские направления. Госдума предложила россиянам отдыхать в Абхазии вместо Грузии.

Владимир Зеленский не исключил особый статус русского языка в Донбассе. Власти и оппозиция Венесуэлы начали переговоры на Барбадосе. Дональд Трамп отказался от британского посла Кима Дэррока и позлорадствовал над Терезой Мэй. Госдума опубликовала документ о санкциях против Грузии. События дня. ФАН-ТВ.