Сирия новости 9 июля 19.30: удар джихадистов в Латакии, взрывы в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 9 июля. Джихадисты атакуют расположения САА в Латакии, два взрыва прогремело в Дейр-эз-Зоре. В Хаме сирийская армия уничтожает военную технику «Ан-Нусры». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали укрепления радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаку джихадистов в Латакии, разрушают пулеметные установки радикалов в Хаме, ударили по расположениям протурецких боевиков в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в организации двух терактов в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции сирийской армии на северо-западе Хамы, заявила о том, что взяла в плен несколько военнослужащих САА в ходе боев в Латакии.

Курды: в Дейр-эз-Зоре случайно задавили насмерть ребенка.

Провинция Латакия

Боевики «Тахрир аш-Шам» выпустили заявление о том, что ими был уничтожен склад боеприпасов Сирийской арабской армии (САА) на склонах Курдских гор на севере провинции, как сообщает оппозиционный новостной портал Halab Today TV. Ранее днем боевики объявили о начале операции против правительственной армии и уничтожении двух танков и пленении троих военнослужащих. Источник также сообщил, что боевики взяли в плен еще одного солдата сирийской армии и частично взяли под контроль высоту Аль-Захия. В настоящее время сирийская армия обстреливает укрытия радикалов.

Провинция Алеппо

Сирийская армия обстреливает на юге провинции укрытия боевиков «умеренной оппозиции» принадлежащие к альянсу «Сирийская свободная армия» (ССА). Были атакованы расположения ССА у поселках Хамира и Аль-Разаки. Информация о потерях боевиков пока уточняется, как передает канал AMC Aleppo.

Поступила новая информация о взрыве автомобиля «Сирийской свободной армии» (ССА) в Аль-Раи. Согласно данным источника из сети Twitter Bosni 94, в автомобиле находился в момент взрыва бывший полковник сирийской армии Джассим Аль-Салем, дезертировавший в ряды ССА во время гражданской войны. В настоящее время является сотрудником протурецкой военной полиции. При взрыве пострадал он и его сын — оба были доставлены в госпиталь.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным курдского новостного портала ANHA, в Дейр-эз-Зоре было совершено два теракта, предположительно организованные боевиками «Исламского государства», действующими в составе «спящих ячеек». Первый взрыв прогремел рядом с клиникой в деревне Хаваидж. Второй взрыв произошёл к востоку от столицы провинции в городе Ат-Таяна. Оба взрыва причинили только материальный ущерб, повредив несколько муниципальных зданий.

В Шхиле автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) случайно задавил ребенка насмерть, как сообщил портал Deir Ezzor 24. Это далеко не первый случай лихого курдского наезда на мирных жителей. Так в феврале автомобиль курдов сбил восьмилетнего мальчика на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Хама

Подразделения САА, дислоцированные у Аль-Касабии, уничтожили залпом противотанковых установок типа «Корнет» две пулемета группировки «Джебхат ан-Нусры»1 и их союзников, как сообщает источник новостей в сети Twitter Bosni94.

Джихадисты «Тахрир аш-Шам» атакуют христианский город Мхарде с помощью нескольких гранатометов, как передал местный источник в сети Twitter Rr1996. Пока информации о потерях среди мирного населения не поступало. Напомним, что в городе расположен штаб сирийской армии, из-за чего он не редко становится мишенью для джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.