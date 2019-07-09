Госдума во вторник предложила правительству ввести санкции против Грузии из-за ее антироссийского поведения. Сегодня же президент России Владимир Путин призвал не вводить ограничения из уважения к грузинскому народу. Но несмотря на это, парламентарии отказались отзывать свою инициативу.

По словам российского лидера, «антироссийские настроения раздуваются в Грузии людьми, которые либо не знают ничего, либо игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый ущерб и самой Грузии, и всему грузинскому народу».

«А все остальное — ругань и брань — производное. Надо относиться к этому глубоко, серьезно, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. А что касается санкций, я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого, вот ради этих людей, ради восстановления отношений, я бы не стал делать ничего, что осложняло бы наши отношения», — сказал Путин.

Однако Госдума не стала тут же отзывать свое предложение ограничить импорт в РФ грузинских товаров, в том числе вин и минеральных вод, а также запретить денежные переводы из России в Грузию.

«Госдума не будет отзывать заявление по Грузии после слов Путина, документ дает право кабмину разрабатывать ответные меры при необходимости», — заявил журналистам председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат объяснил, что санкции, которые нижняя палата российского парламента предлагает ввести правительству РФ против Грузии, не связаны с выступлением грузинского телеведущего Георгия Габунии на канале «Рустави 2».

«Почему мы должны отзывать наше предложение? Мы же принимали его не из-за отдельного недружественного акта. Мы говорили о том, что, если Грузия и дальше продолжит свои антироссийские выпады, правительству РФ следует должным образом отреагировать, приняв экономические меры в отношении враждебного государства», — пояснил ФАН Леонид Калашников.

Ранее политолог Алексей Мухин в интервью ФАН высказал мнение, что если Россия все-таки введет санкции, то для Грузии они будут убийственными.