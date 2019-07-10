От выходки Габунии обалдели даже грузинские власти. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Задержание россиян в Ливии. Гнусная провокация грузинского журналиста Габунии. Трамп зажигает в президентской гонке США. Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

Вмешательство в «несуществующие выборы»

Начинать приходится с Ливии, где недавно сотрудники нашего Фонда защиты национальных ценностей проводили социологическое исследование и были задержаны. Сложилась дикая ситуация, и боюсь, этот опыт распространится по всему миру. Если человек с паспортом РФ оказывается за рубежом, будь то журналист, политолог или социолог, его везде могут схватить и бросить за решетку. А пример Ливии показывает, как западные СМИ формируют заголовки: «Русские задержаны за вмешательство в выборы!» Только вот выборов в Ливии никаких нет. Они не то что не назначены — их просто нет! В Ливии нет даже закона о выборах. Но за «вмешательство» в них люди отправляются в тюрьму. Я хочу обратиться к депутатам Госдумы, может, нам пора принять нормальный закон об иностранных агентах? А то у нас в России иностранцы — общественники, журналисты, ученые — проводят мониторинги, исследования, раздают гранты. В общем, все то, что пытаемся делать мы. Ну и где справедливость?

«Win-win» для грузинских провокаторов

Смотрите, как на раз-два работают циничные PR-технологии. Я имею в виду, конечно, нашумевшую историю в Грузии. Вот есть некий Георгий Габуния с телеканала «Рустави 2», у него там авторская программа «Постскриптум» и, в общем-то, никто журналиста раньше не замечал. Но тут он покрыл матом не только президента России, но и, что вообще недопустимо, его родителей.

Есть такое понятие «агрессивное меньшинство». Да, нам рассказывают, что большинство грузин — хорошие и миролюбивые, но определяют повестку не они, а вот такие Габунии. PR-технологию можно назвать «Win-win для плохих людей». Правда, от такой гнусной провокации обалдели даже грузинские власти и, конечно, осудили ее. Но директор телеканала называет это попыткой вмешательства и цензуры. То есть ведущий, образно говоря, испражнился в прямом эфире, полную студию навалил, а директор говорит премьеру и президенту о цензуре. Конечно, есть и люди, которые хотят нормальных отношений с Россией. Но вдруг вылезают провокаторы, как все летит псу под хвост. По-хорошему, нам надо принимать какие-то меры.

«Спящие» — сериал не художественный, а документальный

И еще немножко о PR-историях. Пару лет назад вышел сериал «Спящие» Юрия Быкова — одного из сильнейших современных режиссеров. Его либеральная пресса и общественность почти стерла в порошок: «Как можно было снять сериал, где кругом враги», «Быков, что ты натворил»? А в последнее время смотришь и думаешь: так сериал документальный, а не художественный. Особенно когда задерживают помощника полпреда в Уральском ФО, человека с максимальным допуском к гостайне, а у него имущество и документы за рубежом, звукозаписывающая аппаратура. Одним словом, агент. Правда, не американской или британской, а польской разведки. Хочется спросить: вы по-прежнему считаете, что это все фантазии, когда такого уровня шпионов вскрывают в нашей стране? Это вообще не смешно.

Невмешательство России привело бюрократов в отчаяние

Теперь снова о моей любимой теме. В начале этого года в ЕС создали систему быстрого оповещения о «российском вмешательстве» в выборы. В конце мая на выборах в Европарламент все затаились и ждали, как же мы будем «кибератаковать и вмешиваться». На систему выделены деньги, рабочие места, куча техники. Сидят люди и ждут вторжения. Но! За шесть месяцев цифровая сеть не выдала ни одного предупреждения. Хоть бы одна малюсенькая попытка, хоть один хакер-тинейджер — ничего нет. Полгода работы псу под хвост! Бюрократы в отчаянии, ведь проект надо закрывать. Но товарищи не сдаются: есть такое Агентство по международному развитию США (USAID). Его глава Марк Грин представил документ о борьбе со «злонамеренным» влиянием Кремля, особенно в Молдавии, на Украине и ряде других стран. Что ж, упорству таких упертых бюрократы поют в Америке песню. Конечно, не без раздачи грантов нацеленным на реформы лидерам и местным «независимым журналистам». А вот тех, кто реально пытается что-то сказать — их надо немилосердно «сносить».

Нарушаете права ЛГБТ? Тогда мы идем к вам!

Тем временем правопопулистская партия «Шведские демократы», построившая свою популярность на евроскептических настроениях, ищет электорат. Вдумайтесь: не левые популисты, а правые. Они, казалось бы, должны стоять на страже христианских ценностей. Но вместо этого займутся борьбой за права секс-меньшинств.

Самая резонансная инициатива — сократить или вовсе прекратить финансовую помощь странам, где нарушают права этих самых меньшинств. Список уже составлен: Сьерра-Леоне, Бангладеш, Уганда, Иран, Пакистан, Танзания и Афганистан. Нарушаете права ЛГБТ? Тогда мы идем к вам!

Трампа «понесло» на демократов

Не могу обойтись без ремарок о праймериз и Трампе. Как бритвой просто режет Дональд Фредович! «Джо Байден — проект повторного использования отработанного материала. Некоторые вещи просто не подлежат восстановлению». По дебатам и впрямь стало ясно, что возраст берет свое. Байден да и Берни Сандерс как-то уж не очень зажгли. Но битва демократов обещает интригу: подтянулась Камала Харрис, бывший генпрокурор Калифорнии и почти ямайская знойная женщина; Элизабет Уоррен, женщина в очках, бывшая индианка и мэр-гомосексуалист Пит Буттиджич. На этом фоне Трамп собирает адские деньги на свою кампанию, так что будет интересно. Кстати, недавно президент дал интервью для книги о гражданской войне в США, и тут его понесло. Вроде бы надо говорить про Линкольна или генерала Ли, а он перескочил на современных демократов и начал «мочить» Александрию Окасио-Кортес.

Она действительно одна из самых ярких на демократическом фланге, но в силу возраста не может баллотироваться в президенты. Трамп сравнил ее с Эвой Перон, женой одного аргентинского президента середины XX века. Либеральные СМИ сразу не разобрались, говорят, мол, «Дональд Трамп — фанат Окасио-Кортес». Но он, вообще-то, сравнивая ее с Эвой, сказал: «разглагольствует и бредит как сумасшедшая на перекрестке, хотя, конечно и талантлива». Почему я об этом вспомнил? Да потому, что в США можно критиковать, но только тех, кого можно критиковать. Например, Трампа можно «мочить», а демократов нельзя. Есть в Америке одна талантливая девочка, 8-летняя Ава Мартинес, популярная в соцсетях пародистка. И она решила спародировать вот эту самую Александрию Окасио-Кортес. И что тут началось? Кибербуллинг запредельного уровня, Аву завалили угрозами, в том числе убийством. Пришлось семье удалять все ее аккаунты. «Голд он май рист, я — юморист. Пошутил не так, и ты попал в блэклист». Стоп, так это же совсем про другую страну!

Украинские власти сделали Торонто столицей Канады, Гаагу — Нидерландов

Многие знают, что президент Украины Владимир Зеленский летал в Канаду на переговоры. Все прошло здорово, кроме одного момента. «Зеленский прибыл в Торонто, столицу Канады», — написали в его пресс-службе. Но столица все же Оттава. Разумеется, Интернет коллективно преподал урок географии и особенно отличилась вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она пишет: «На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. А то мало ли куда следующий визит». И тут интернетчики: «Ку-ку, Геращенко! Какая Гаага? Амстердам — столица Нидерландов!»

Британский МИД «защитил прессу», но забыл про Ассанжа

Все журналистское сообщество 3 июля ждало решения киевского суда по делу нашего коллеги, руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Мы верили и надеялись. Но суд вновь объявил перерыв… до 15 июля! Замотали. В суде Кирилл заявил, что правосудие прокуратуру не волнует. Вообще, у 3 июля особый символизм: в этот день 48 лет исполнилось Джулиану Ассанжу. Параллельно британский МИД запостил в Twitter серию пафосных роликов «Свободная пресса взращивает свободных людей. Сейчас, как никогда, мы должны ее защитить». И получили ветку комментариев о том, как Британия не смогла эту прессу защитить. Политика двойных стандартов: Ассанжа выдаем, некой прессе помогаем, а на конференцию по ее защите, конечно, не приглашаем кучу неудобных журналистов.

Интернет-компании оштрафуют за «хейт спич»

И вот чем я хочу закончить: неисчислимы преступления режима! Что ни день, то очередное наступление на свободу слова! Только почитайте, теперь они приняли поправки, из-за которых провайдеры будут обязаны удалять неугодный правительству контент, попадающий под «хейт спич». Это такой язык ненависти в отношении тех или иных групп населения, дискриминация по какому-либо признаку. Интернет-компаниям отводится 24 часа на удаление материала, а в случае отказа или даже просто задержки, штраф может составить до €1,25 млн. Люто, нечего сказать. То ли дело в свободной Европе... Ой, подождите-ка... Так я же говорил отнюдь не об «ужасной» России, а о «свободной» и «демократической» Франции! Неудобно вышло.