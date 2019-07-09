Володин заявил, что Путин дает «шанс образумиться» властям Грузии

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин своим отказом вводить санкции против Тбилиси дает властям Грузии «шанс образумиться». Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент России заявил, что не хочет вводить санкции в отношении Тбилиси из уважения к грузинскому народу. Во время выступления на саммите GMIS в Екатеринбурге Владимир Путин прокомментировал предложение ввести экономические санкции против Грузии после антироссийских провокаций в Тбилиси.

По мнению Вячеслава Володина, грузинские власти должны прислушаться к президенту России.

«Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем… А он им шанс дает — образумиться», — цитирует слова Вячеслава Володина ТАСС.

Ранее спикер нижней палаты парламента России заявил, что позиция Госдумы по вопросу принятия мер в отношении Грузии в ответ на антироссийские выходки в Тбилиси остается неизменной. По словам Володина, депутаты считают необходимым рассмотреть предложенные меры.

Как сообщал ранее полпред правительства в Государственной думе Александр Синенко, Кабмин обсудит с деловым сообществом и экспертами заявление Госдумы о специальных мерах в отношении Грузии, после чего представит президенту РФ Владимиру Путину соответствующие предложения. Исходя из проекта документа, текст которого размещен в думской электронной базе данных, в предложении Госдумы речь идет об экономических мерах в отношении Тбилиси.

Напомним, с 20 июня в Грузии проходят массовые акции протеста. В тот день участники митинга окружили здание парламента в Тбилиси, где находилась российская делегация, прибывшая на Межпарламентскую ассамблею православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» на фоне происходящих в стране беспорядков.

Как отмечают эксперты, к протестам в Грузии может быть причастен Вашингтон. Американская сторона может быть заинтересована в распространении антироссийских настроений в грузинском обществе. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».