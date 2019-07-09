Путин анонсировал открытие пяти научно-образовательных центров в РФ

Екатеринбург, 9 июля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в России откроются пять научно-образовательных центров (НОЦ).

«В этом году мы договорились пять таких центров создать», — анонсировал глава государства на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

Путин отметил, что как минимум пять научно-образовательных центров должны открыться в ближайшее время, даже если и нормативно-правовая база еще не готова. Российский президент считает, что противники НОЦ апеллируют к тому, что еще не все продумано, однако пять центров могут появиться уже сейчас.

Президент РФ подчеркнул, что центры создаются для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики регионов.

«Наука, образование и промышленность объединяются именно для того, чтобы эффективнее внедрять то, ради чего мы работаем», — добавил Путин.

Глава государства напомнил шутку о двух вечных проблемах России – дураках и дорогах, но другие проблемы возникают именно из-за того, что «не доехать, не пройти местами».

«Это шутка, но тем не менее, — дорога есть — сразу жизнь начинается, производство возникает, образование и так далее, когда нет — ничего нет», — заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что научно-образовательные центры создаются именно для того, чтобы объединить промышленность и науку, чтобы промышленность знала о разработках российских ученых, а не закупала технологии за рубежом. Глава государства выразил надежду, что центры, которые появятся в ближайшее время, приведут именно к такому эффекту.

Общаясь со студентами Уральского федерального университета, Путин также ответил на вопрос о проведении мероприятия «Ночь карьеры». Глава государства посоветовал по ночам решать проблемы в сфере демографии.