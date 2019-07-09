Как Российская Федерация наращивает запасы золота

В первом квартале 2019 года Российская Федерация стала крупнейшим в мире покупателем золота. Подробности в инфографике Федерального агентства новостей.

Как сообщает Всемирный совет по золоту (WGC), только за три месяца 2019 года Россия закупила 55,3 тонн драгоценного металла и тем самым довела объем своих запасов до 2183 тонн. В итоге доля золота в резервах страны достигла 18%.

В настоящее время по этому показателю Россия находится на 6 месте в мире. Первое место пока остается за Соединенными Штатами Америки, они владеют 8133,5 тоннами. А значит, даже если Россия будет покупать по 270 тонн ежегодно, достичь таких же объемов она сможет только через 20 лет. Всего в центральных банках по всему миру хранится около 33 тысяч тонн золота.

На самом же деле Центробанк последовательно наращивает покупку золота еще с 2014 года, когда впервые в отношении России были применены санкции со стороны коллективного Запада. В настоящее время российский регулятор продолжает выбранный курс: в 2018 году он закупил рекордный объем драгоценного металла — 273,7 тонны, а это почти половина всего золота, которое в прошлом году приобрели мировые центральные банки — 651 тонну.

Если же в целом прослеживать динамику роста золотого запаса Российской Федерации, включая советский период, то показали будут следующими: в 1970 Советский Союз владел 1374,4 тоннами золота, а спустя 10 лет, в 1980 году, этот показатель снизился до 581,6 тонн. В 1990 году Россия располагала 484,6 тоннами драгоценного металла и наименьший показатель приходится на 2000 год, когда у Москвы было 383,4 тонны золота.

Далее уже заметен рост: 2010 год — 788,6 тонн, 2015 год — 1352,2 тонны, 2019 год — 2183,4 тонны. И конечно, российскими закупками золота сразу обеспокоились зарубежные СМИ. Так, например, эксперт британского таблоида Daily Express назвал наращивание запасов драг металла «плохим знаком для мира во всем мире».