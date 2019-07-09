В Совфеде объяснили слова Зеленского о статусе русского языка в Донбассе

Москва, 9 июля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что не стоит принимать всерьез слова президента Украины Владимира Зеленского о статусе русского языка в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что русский язык может получить особый статус в Донбассе после прекращения гражданской войны. Зеленский подчеркнул, что государственным языком останется украинский, однако в будущем русский язык может быть официально использован для ведения документооборота. Президент Украины также добавил, что готов рассмотреть данный вопрос, если от жителей Донбасса поступит соответствующая просьба.

По мнению Клинцевича, не следует принимать всерьез заявление президента Украины о статусе русского языка. Сенатор напомнил, что особый статус русского языка будет противоречить закону «О функционировании украинского языка как государственного», который украинские власти не собираются отменять.

Клинцевич отметил, что вопрос о статусе русского языка входит в комплекс мер по выполнению минских соглашений. Кроме того, данный комплекс мер предполагает наделение ДНР и ЛНР особым статусом, который должен быть закреплен в Конституции Украины. Однако новый президент Украины старательно избегает упоминания об этом.

«Принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины и проведение амнистии. Но об этом новый президент Украины предпочитает не говорить вообще», — отметил Клинцевич.

В мае 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Согласно тексту закона, все госслужащие обязаны разговаривать и писать исключительно на украинском языке.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский обещал проверить данный закон на соответствие Конституции. Позднее украинские оппозиционеры внесли на рассмотрение парламента постановление об отмене закона об украинском языке, однако депутаты Рады отказались отменять закон.