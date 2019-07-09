Глава Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о том, что страна безопасна для всех проживающих там иностранных граждан и гостей. Президент сообщила, что Грузия исторически является символом толерантности, и руководство не допустит, чтобы эта традиция нарушалась. Зурабишвили заверила, что даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность для проживающих в Грузии иностранных граждан и гостей

Свое мнение по этому вопросу корреспонденту Федерального агентства новостей высказал первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам, депутат Дмитрий Новиков.

«Среди моих знакомых есть семьи, где среди супругов есть русские и грузины. Поэтому я думаю, что прерывать связи между нашими народами в любом случае невозможно, контакты будут продолжаться», — сообщил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий подчеркнул, что в разжигании данного конфликта участвовали внешние прозападные силы.

«Сами события последнего времени в Грузии обусловлены во много именно тем, что динамика развития взаимоотношений между двумя народами, как показалось кому-то на Западе, то есть прозападным силам Грузии, была слишком заметной и положительной. Возник соблазн разорвать эти связи и отношения. Политический климат на официальном уровне может меняться. Но наши народы сближает гораздо больше, чем то, что их разделяет», — сообщил Дмитрий Новиков.

Депутат признался, что Россия приняла адекватные меры в соответствии с нормами международной дипломатии.

«На политическом уровне иногда приходится принимать крайне неприятные решения, поэтому в дипломатии международных отношений существует принцип зеркальности. Тут необходимо среагировать на те или иные выпады, которые совершаются со стороны власти других государств. Но, повторяю, этот фактор близости наших народов все равно будет работать и будет брать свое», — заявил парламентарий.

Конфликт разгорелся после приезда российской делегации в Грузию. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел на место председателя парламента и говорил на русском языке. Это официальное выступление представителя России крайне сильно возмутило грузинскую оппозицию. Депутату припомнили отношение к грузино-осетинскому конфликту 2008 года. Позже депутат сообщил, что он занял кресло по предложению грузинской стороны. Кроме того, существует регламент, предусматривающий предоставлять почетное место именно председателю Генассамблеи, которым и является депутат.

В столице Грузии 20 июня начались акции протеста. Демонстранты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На площади собрались демонстранты, которые пришли с плакатами о «русских оккупантах». Дело дошло до беспорядков, которые вылились в столкновения полиции с оппозицией. Радикалы захватывали здание парламента, где находились представители России. Спецподразделения полиции разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

21 июня президент России Владимир Путин подписал приказ о временном запрете российским авиакомпаниям пассажирских перевозок в Грузию, который вступил в силу 8 июля. В этот же день вступило в силу решение Министерства транспорта РФ о приостановке полетов грузинскими авиакомпаниями на территорию Российской Федерации. Российским туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Грузию. Перед правительством РФ была поставлена задача о возвращении всех российских туристов из Грузии.