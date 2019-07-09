Спикер Рады предложил сажать в тюрьму за «непризнание Крыма украинским»

Киев, 9 июля. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий внес проект закона об уголовной ответственности за «непризнание Крыма и Донбасса территорией Украины». Соответствующий законопроект появился на сайте украинского парламента.

Авторами инициативы также выступили депутаты Рады Виктория Сюмар и Мария Ионова. Парламентарии предложили внести изменения в уголовный кодекс Украины, дополнив статью 110 о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Депутаты предложили сажать в тюрьму за «умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины».

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что законопроект призван усовершенствовать применение положений уголовного законодательства страны. Статья 110 предусматривает наказание на срок от семи до 12 лет.

Крым стал субъектом России весной 2014 года. После госпереворота в Киеве жители полуострова провели референдум, по результатам которого 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, киевские власти продолжают считать регион «временно оккупированной» территорией Украины.

Москва неоднократно отмечала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».

За годы в составе России Крым претерпел колоссальные изменения, в том числе в транспортной, туристической и социальной сферах. После воссоединения Крыма с Россией был построен самый длинный в РФ Крымский мост, который соединил полуостров с Краснодарским краем. Также был реконструирован аэропорт «Симферополь» и улучшена инфраструктура региона.