Донбасс, 9 июля. Кадровик ВСУ самостоятельно судил шпионку. В Луганской области тяжелое вооружение киевских силовиков спрятано в жилых дворах. Четыре морских пехотинца подорвались на своей мине. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка в Донбассе

Во вторник представительства Донецка и Луганска в Совместном центре контроля и координации прекращения огня проинформировали о 20 нарушениях «режима тишины» армией Украины.

Так, территория Донецкой Народной Республики была обстреляна 15 раз, Луганской — 5. Задействовалось следующее вооружение: гаубицы и артиллерийские системы калибром 152 мм и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы и гранатометы, стрелковое оружие. Ударам подверглись десять населенных пунктов республик.

В направлении поселка Безыменное на юге ДНР обстрелы производились из тяжелой артиллерии — гаубиц калибром 152 мм. Во вторник с утра обстрелы продолжились по Безыменному и Саханке. Представительство ДНР в СЦКК в оперативном порядке информирует о постоянных артиллерийских атаках ВСУ по южным населенным пунктам.

В районе Горловки обстрелами обесточены три населенных пункта, повреждено 16 кооперативных гаражей и шесть частных домов. Разрушение украинскими военными домов мирных жителей Донбасса и уничтожение инфраструктуры стало нормой последних двух месяцев гражданской войны.

Комбриги ВСУ скрывают небоевые потери

Как сообщает представитель военного ведомства ДНР майор Даниил Безсонов, активизация огня армией Киева по мирным населенным пунктам республики связана еще и с желанием украинских командиров выдать небоевые потери военнослужащих ВСУ за полученные в результате «преступных действий террористов».

Украинские артиллерийские расчеты провоцируют военных Народной милиции на ответные действия. Разведке дончан стало известно о четырех погибших военнослужащих ВСУ в результате подрыва на собственных минах. По традиции их смерть списана на гибель от «обстрелов боевиков».

После попадания мин в храм Новоазовского района ДНР, где под обстрел попали журналисты российского телеканала «Звезда», в расположение 36-й бригады морской пехоты ВСУ прибыла комиссия в составе следственной группы военной службы правопорядка (ВСП). Следователи службы будут заниматься выяснением обстоятельств нарушения бригадой минских договоренностей.

Начальник отдела кадров бригады ВСУ ранил свою подчиненную

Представитель луганского оборонного ведомства Иван Филипоненко сообщил, что руководитель кадрового обеспечения в одной из частей ВСУ выстрелил в живот своей подчиненной, обвиняя ее в шпионаже в пользу «сепаратистов». Случай произошел в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где Служба безопасности Украины выявила агента, передающего в ЛНР данные о количестве и качестве личного состава бригады на протяжении десяти месяцев.

Узнав о «предательстве» своей подчиненной, начальник отдела устроил над сотрудницей самосуд, в результате которого пострадавшая с тяжелым ранением попала в больницу. На месте происшествия разбирательство проводят СБУ и военная полиция.

Коррупция в ВСУ

В результате коррупционной деятельности комбрига 57-й отдельной мотопехотной бригады армии Украины нанесен ущерб на сумму более 50 млн гривен. Об этом заявляет офицер Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Командир 57-й части Анатолий Мишанчук на протяжении своей службы в зоне Операции объединенных сил регулярно занимается хищением боеприпасов и иного имущества армии.

Сейчас в районе дислокации бригады работают проверяющие из министерства обороны Украины, которые инспектируют склады с вооружениями и материальным имуществом воинской части.

Украинцы разместили артиллерию вблизи жилых домов

В районе населенного пункта Дружба в черте Попасной Луганской области две самоходных артиллерийских установки «Акация» калибром 152 мм стоят вблизи частного сектора. Информация стала известна луганчанам благодаря собственным источникам на подконтрольной ВСУ территории области.

Представители Народной милиции ЛНР выступили с обращением к населению Луганской области, призывая их сообщать о таких случаях установки военной техники ВСУ представителям ОБСЕ.