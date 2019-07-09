Владелец NewsOne провел телемост с Россией вопреки украинским националистам

Депутат Верховной рады, владелец телеканала NewsOne Тарас Козак в ходе прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что, несмотря на обвинения прокуратуры и протесты националистов, его журналисты будут бороться за правду.

Телемост между Киевом и Москвой под названием «Надо поговорить» должны были организовать вечером 12 июля телеканалы NewsOne и «Россия 1». Однако после того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить.

Кроме того, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины попросил у Верховной рады расширить его полномочия, чтобы лишить NewsOne лицензии на вещание, а Генпрокуратура Украины сообщила об имеющихся на это основаниях: якобы конечные бенефициары телеканала связаны с российским банком.

«Сегодня Национальный совет [по вопросам телевидения и радиовещания Украины] назначил внеплановую проверку нашего телеканала. Это уже не первая проверка, к сожалению. Нацсовет — это орган, который полностью ангажирован властью. Это орган, который контролируется и властью, и олигархами — такими, как Коломойский, Порошенко и Ахметов. Им выгодно заткнуть нам рот. Они будут продолжать эту истерию. Были даже случаи нападения на журналистов СМИ, входящих в мой медиахолдинг», — сказал владелец NewsOne Тарас Козак во время телемоста с каналом «Россия 1».

Он подчеркнул, что люди на Украине смотрят российское телевидение, несмотря на попытки украинских властей его запретить.

«Думаю, что телемост все-таки будет проведен. Люди увидят всю правду», — сказал Козак.

Комментируя обвинения украинской Генпрокуратуры в связи с российским «Промсвязьбанком» и в террористической деятельности, владелец NewsOne напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко не имеет юридического образования и работает популистом.

«Это первый генпрокурор в истории Украины без юридического образования. Он ведет себя не как юрист, а как популист. Он обвинил меня и работников телеканала в участии в террористической деятельности. Человек, который занимается популизмом, хочет понравиться власти, потому что его дни сочтены», — сказал Тарас Козак.

Он подчеркнул, что угрозы в адрес коллектива NewsOne в последние дни не прекращаются.

«Вчера целую ночь поступали угрозы и сегодня продолжаются. Вы видите, что националисты проводят свои пикеты у здания телеканала. Но коллектив у нас слаженный, дружный. Мы боремся за правду», — добавил владелец украинского телеканала, впавшего в опалу Киева.

Ведущая политического ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева передала через Козака привет украинским журналистам и заметила, что, несмотря на протесты националистов, телемост все-таки состоялся.