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Глава МИД Эстонии возмущен планами Москвы дать салют в честь освобождения Таллина

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Глава МИД Эстонии возмущен планами Москвы дать салют в честь освобождения Таллина

Таллин, 9 июля. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил протест в связи с намерением России провести в Москве 22 сентября салют по случаю 75-й годовщины освобождения Таллина от фашистских захватчиков.

Рейнсалу назвал провокационным заявление Москвы о том, что в российской столице будет дан праздничный салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина от нацистской Германии. Вторая мировая война означала для Эстонии оккупацию как со стороны нацистской Германии, так и СССР, заявил министр.

«В 1944 году после ухода немецких военных в Таллине вступило в должность законное правительство Эстонской республики. Отмечать повторную оккупацию Таллина салютом как в праздничный день для нас неприемлемо», — возмутился глава эстонского дипведомства на своей странице в соцсети Facebook.

Рейнсалу попросил внешнеполитическое ведомство вызвать российского посла, которому будет объявлен официальный протест в связи с планами Москвы провести салют.  

Ранее стало известно, что праздничный салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от фашистских войск дадут в Москве 13 июля. Всего в честь 75-летия освобождения городов Советского Союза и Восточной Европы от фашистов в Москве в 2019–2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов.

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