Москва, 9 июля. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на выходку телеведущего «Рустави 2», оскорбившего Москву в прямом эфире. Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что таких слов со стороны Тбилиси недостаточно.

Президент Грузии на брифинге в столице страны призвала Россию не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил в стране. Она подчеркнула, что Москва, отвечая, фактически будет содействовать деструктивным целям противников власти в Тбилиси.

Высказывание Зурабишвили было сделано после того, как грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» на федеральном канале республики «Рустави 2» несколько дней назад грубо высказался в адрес президента РФ. Поступок журналиста возмутил жителей Грузии, которые в ночь на понедельник пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал инцидент, подчеркнув, что ситуация в Грузии достигла дна. Он призвал власти страны исключить русофобию из общественной жизни государства.

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Клинцевич отреагировал на случившееся. Он указал, что слов, произнесенных Зурабишвили после выходки журналиста, явно недостаточно, и призвал Тбилиси принести извинения Москве.

«Нужны официальные извинения в адрес России, заверения в том, что любые попытки разжигать в Грузии русофобские и экстремистские настроения будут встречать жесточайший отпор», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич призвал возбудить уголовное дело против телеведущего «Рустави 2», который нарушил своей хулиганской выходкой законы не только России, но и Грузии.

«На мой взгляд, это два обязательных условиях, при выполнении которых возможен диалог между нашими странами», — заключил он.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в Тбилиси в конце июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, из-за которого разгорелись беспорядки, скорее всего, был спланирован заранее. Причастна, по их словам, не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».