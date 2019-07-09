Видео целующего Королеву сына шокировало россиян

Москва, 9 июля. Певица Наташа Королева разместила на своей странице в Instagram видео с 17-летним сыном Архипом. На кадрах ролика он целует мать, некоторым россиянам показались его действия неуместными.

У Королевой и ее супруга Сергея Глушко очень теплые и трогательные отношения с сыном Архипом. Семью в полном составе, а также возлюбленную молодого человека Марию можно часто увидеть вместе.

В День семьи, любви и верности Королева разместила в соцсети видео, где она на улице города позирует с сыном в обнимку. В процессе съемки певица просит «поцеловать мамочку». Архип моментально выполняет просьбу матери, целуя ее от макушки до шеи, передает «Пятый канал».

Многим россиянам показалось, что такие странные поцелуи недопустимы для матери с сыном.

«Поцелуй в шейку… Жесть!» — отреагировали шокированные россияне.

«Сама извращенка и единственного сына извращенцем воспитывает», — не остались в стороне хейтеры.

«Единственный залюбленный и зацелованный сын. Он с детства привык, что его родители целуют-тискают и сам также выражает свои эмоции к маме, — заступились за семью поклонники певицы. — Всем, блин, лишь бы криминал разглядеть. Просто добрый и любящий сын…»

«Ща опять начнутся баталии и ломание копий между теми, которые «Ачотакова?», и теми, которые «Ужас, недопустимо!», — посмеялись остальные.

В конце июня Королева в купальнике сняла видео, на котором продемонстрировала своим подписчикам в Instagram, как она выразилась, «нажранные складки» на животе.