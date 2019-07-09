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Видео целующего Королеву сына шокировало россиян

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Видео целующего Королеву сына шокировало россиян

Москва, 9 июля. Певица Наташа Королева разместила на своей странице в Instagram видео с 17-летним сыном Архипом. На кадрах ролика он целует мать, некоторым россиянам показались его действия неуместными.

У Королевой и ее супруга Сергея Глушко очень теплые и трогательные отношения с сыном Архипом. Семью в полном составе, а также возлюбленную молодого человека Марию можно часто увидеть вместе.

В День семьи, любви и верности Королева разместила в соцсети видео, где она на улице города позирует с сыном в обнимку. В процессе съемки певица просит «поцеловать мамочку». Архип моментально выполняет просьбу матери, целуя ее от макушки до шеи, передает «Пятый канал».

Видео целующего Королеву сына шокировало россиян

Многим россиянам показалось, что такие странные поцелуи недопустимы для матери с сыном.

«Поцелуй в шейку… Жесть!» — отреагировали шокированные россияне.

Видео целующего Королеву сына шокировало россиян

«Сама извращенка и единственного сына извращенцем воспитывает», — не остались в стороне хейтеры.

Видео целующего Королеву сына шокировало россиян

«Единственный залюбленный и зацелованный сын. Он с детства привык, что его родители целуют-тискают и сам также выражает свои эмоции к маме, — заступились за семью поклонники певицы. — Всем, блин, лишь бы криминал разглядеть. Просто добрый и любящий сын…»

«Ща опять начнутся баталии и ломание копий между теми, которые «Ачотакова?», и теми, которые «Ужас, недопустимо!», — посмеялись остальные.

В конце июня Королева в купальнике сняла видео, на котором продемонстрировала своим подписчикам в Instagram, как она выразилась, «нажранные складки» на животе.

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