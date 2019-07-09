Порядок госучета ценных книг в России могут изменить

Депутаты Госдумы подготовили проект, направленный на совершенствование госучета ценных книг. Инициатива была представлена на заседании комитета по культуре под председательством Елены Ямпольской, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как поясняют авторы документа, на данный момент в законодательстве существует понятие «книжные памятники». Таковыми считаются рукописные книги или печатные издания, которые «обладают выдающейся духовной, материальной ценностью». Кроме того, имеют историческое, научное и культурное значения.

По мнению членов комитета по культуре, существующие нормативно-правовые акты, направленные на регулирование вопросов, связанных с отнесением документов к памятникам, их регистрацией и ведением реестра, не решают задачу учета таких произведений.