Глава Гидрометцентра рассказал, какой август ждет россиян

Москва, 9 июля. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура в августе на территории России будет около или выше нормы.

«Не ожидается холодного августа — температура будет около и выше нормы», — рассказал он, какая погода ждет россиян в последнем месяце лета.

Глава Гидрометцентра отметил, что июнь в нынешнем году выдался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Он подчеркнул, что погода в этом месяце, как и в 2016 году, с большой вероятностью приблизилась к рекордным отметкам.

Вильфанд обратил внимание на то, что июнь выдался жарким не только в России. Аномальные температуры зафиксированы в Экваториальной Африке и арктических регионах, жара стояла также в западной части Европы.

«Во Франции в начале третьей декады температура составляла 44,9 градуса», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

В России же рекордные значения наблюдались в Крыму и на Северном Кавказе, добавил Вильфанд. Жара установилась также в центре европейской части страны.

Как ранее подчеркнули в Гидрометцентре, в жару необходимо уделять особое внимание защите кожи. Днем лучше минимально находиться под прямыми солнечными лучами. Оптимальным временем для прогулок будет утро или время после 16.00. В теплую погоду в приземном слое в столице могут накапливаться вредные примеси.

При этом в Петербурге за последнюю неделю несколько раз прошли сильные дожди. Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», за 20 минут 3 июля количество осадков достигло аномальных 22,3 миллиметра. Последствия стихии выехали устранять 68 оперативных бригад компании.