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Gelandewagen Кокорина эвакуировали на штрафстоянку в Москве

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Gelandewagen Кокорина эвакуировали на штрафстоянку в Москве

Москва, 9 июля. Mercedes Gelandewagen футболиста «Зенита» эвакуировали в Москве во вторник, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Автомобиль был припаркован с нарушениями правил ПДД недалеко от дома Кокорина, где сейчас проживает жена спортсмена Дарья. Иномарку погрузили на эвакуатор и доставили на штрафстоянку на юго-востоке Москвы.

«Сегодня около 14 часов дня сотрудники ГИБДД приняли решения об эвакуации транспортного средства Mercedes Gelandewagen от одного из домов на Проточном переулке», — сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

В настоящий момент Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев отбывают наказание в колонии общего режима в Белгородской области, сообщает «Газета.ру». Как рассказала адвокат Мамаева Игорь Бушманов в комментарии телеканалу «360», условия в колонии сильно отличаются от тех, что были в СИЗО. Футболисты попросили родственников передать продукты и вещи первой необходимости.

Кокорин и Мамаев в октябре минувшего года напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении футболистов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд приговорит Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, а Кокорина — к полутора годам лишения свободы.

Ранее певица и телеведущая Татьяна Буланова в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей  рассказала, стоит ли жене Павла Мамаева Алане ждать супруга из тюрьмы.

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