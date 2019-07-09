Государство начнет регулировать сферу фитнеса в России

Госдума приняла в первом чтении проект о фитнесе. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В документе дается определение понятия. В частности, речь идет о части физической культуры и массового спорта, направленной на ведение гражданами здорового образа жизни путем организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. Уточняется, что она состоит в оказании гражданам услуг по проведению организованных или самостоятельных занятий физической культурой с привлечением тренера и иных специалистов в области физической культуры и спорта.

Документом предусматриваются особенности регулирования деятельности в области фитнеса.

«Согласно майскому поручению Владимира Владимировича Путина, к 2024 году количество регулярно занимающихся спортом россиян должно возрасти до 55%, а это напрямую зависит от доступности и качества услуг», — рассказал один из авторов документа Юрий Пирог.

По его словам, фитнесом в России занимаются 7 млн человек.

«Но в данной отрасли есть проблема обеспечения безопасности процесса. Это крайне важно, учитывая, что в сфере очень мало специалистов, имеющих высшее образование. Более того, большинство людей не обладают необходимыми базовыми знаниями физиологии и анатомии. Это приводит к увечьям и травмам», — отметил парламентарий.

Принятие такого закона позволит урегулировать деятельность целого пласта спортивных организаций, а также повысить качество услуг, считает он.