Государство начнет регулировать сферу фитнеса в России

Госдума приняла в первом чтении проект о фитнесе. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
В документе дается определение понятия. В частности, речь идет о части физической культуры и массового спорта, направленной на ведение гражданами здорового образа жизни путем организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. Уточняется, что она состоит в оказании гражданам услуг по проведению организованных или самостоятельных занятий физической культурой с привлечением тренера и иных специалистов в области физической культуры и спорта.
Документом предусматриваются особенности регулирования деятельности в области фитнеса.
«Согласно майскому поручению Владимира Владимировича Путина, к 2024 году количество регулярно занимающихся спортом россиян должно возрасти до 55%, а это напрямую зависит от доступности и качества услуг», — рассказал один из авторов документа Юрий Пирог.
По его словам, фитнесом в России занимаются 7 млн человек.
«Но в данной отрасли есть проблема обеспечения безопасности процесса. Это крайне важно, учитывая, что в сфере очень мало специалистов, имеющих высшее образование. Более того, большинство людей не обладают необходимыми базовыми знаниями физиологии и анатомии. Это приводит к увечьям и травмам», — отметил парламентарий.
Принятие такого закона позволит урегулировать деятельность целого пласта спортивных организаций, а также повысить качество услуг, считает он.
«Настоящий законопроект вводит определение правового положения фитнес-центров, их права и обязанности, положения, касающиеся особенности деятельности специалистов в этой отрасли, устанавливает правовую возможность обязательного применения профессиональных стандартов в части требования квалификации работников фитнес-центров», — подытожил Пирог.