Эксперт пояснил, почему отношения РФ и Украины не улучшились с приходом Зеленского

Пока новая власть окончательно не сформируется, Киев не будет идти на какие-либо шаги по улучшению отношений с Москвой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Отношения России и Украины

С приходом к власти на Украине президента Владимира Зеленского отношения между Москвой и Киевом не улучшились. Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Более того, даже не видно перспективы их улучшения», — сообщил Медведчук.

По его мнению, в решении конфликта на территории Донбасса взята пауза, у которой «нет горизонта».

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Шаги Зеленского

Как отметил Евгений Валяев, до парламентских выборов на Украине, пока не будет сформировано правительство нового президента и пока не будет собрана новая парламентская коалиция, Владимир Зеленский не будет идти на какие-то определенные шаги. Этот электоральный период перед выборами очень важен, нельзя позволить за этот небольшой период, делая неосторожные шаги, растерять свою поддержку. Зеленский ведет себя так, как будто он до сих пор является кандидатом в президенты, а не действующим президентом страны. Он продолжает комментировать какие-то процессы, пытается строить образы будущего, говорит о том, к чему нужно стремиться, но каких-то конкретных шагов мы пока не наблюдаем.

«Такая осторожность в первую очередь обозначена борьбой за юго-восточный электорат. Президентские выборы показали, что поддержка этой части страны и сделала победу Зеленского над Порошенко столь убедительной. Но одно дело, когда у тебя в соперниках кандидат от западной части страны, а совсем другое дело, когда на парламентских выборах есть более приемлемые и понятные партии, представляющие интересы юго-востока», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, риторика партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую представляет Виктор Медведчук, максимально приближена к интересам юго-восточной части населения. Владимир Зеленский такую риторику позволить себе не может, ведь ему необходимо набирать голоса и на юго-востоке, и на западе. Он стремится быть центристской силой без перекосов по регионам страны. Но и на западе, и на юго-востоке есть партии, риторика которых более понятна жителям этих регионов. Поэтому статичность Зеленского перед выборами объяснима: он хочет войти в новый электоральный период как новое лицо, которое свободно от споров старых политических сил. Старые политические лица и силы стараются втянуть его в дебаты и обсуждения насущных проблем, но Зеленский отвечает на это редко.

«Владимира Зеленского можно сравнить с новым президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который также избрался на антиэлитистских настроениях избирателей, удовлетворяя запрос на новые лица в политике. Свой достаточно высокий рейтинг Болсонару растерял буквально в первые месяцы своего правления, так как кроме продолжающегося популизма не смог ничего предложить своим избирателям. Владимир Зеленский тоже может оказаться в такой ловушке, поэтому он не спешит с активными действиями, чтобы не растерять поддержку слишком рано», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» очень мешает Владимиру Зеленскому, который хотел бы единолично стать голосом русскоязычной Украины. Обмен пленными, который записал себе в актив Виктор Медведчук, разрушают эти планы действующего президента.

«Зеленский старается сделать какие-то заявления, которые бы понравились этой части населения, но его осторожные заявления о русском языке не могут удовлетворить жителей того же Донбасса. Зеленский сказал, что не видит проблемы в том, что жители Донбасса хотят говорить на русском языке. Что значит «не видит проблемы»? Зеленский не предложил никакого способа решения этой проблемы. Будет ли дан русской языку, например, официальный статус? Зеленский лишь сказал, что государственным языком будет являться украинский. Но это не решение существующей проблемы двуязычия Украины», — рассказал Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что большой проблемой является формирование партийного списка «Слуги народа». Такой широкой команды у Владимира Зеленского не было, поэтому партию приходится заполнять, в том числе и спорными фигурами, которые могут оттолкнуть избирателей Зеленского от его партии.

«Владимир Зеленский не несет для Украины какую-то другую идеологию в качестве альтернативы. Он стремится придать политике Украины здоровый прагматизм. Прагматизм для нынешней Украины — уже большая удача, которая дала бы второе дыхание, например, украинскому бизнесу. Но предыдущий период осознанного разрыва экономической и гуманитарной зависимости от России не отпустит Украину так быстро», — добавил Евгений Валяев.

Поэтому, обратил внимание эксперт, мы видим от украинских журналистов, с одной стороны, попытки провести телемост с российскими коллегами, а с другой стороны, на инициаторов этого моста тут же заводят уголовное дело. У нового президента еще не окончено противостояние с Украиной Порошенко. Чтобы победить окончательно, нужно изменить порядки.

«Возможно, нужно предложить новую идеологическую оболочку, одного прагматизма может оказаться недостаточно», — заключил Евгений Валяев.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.