Москва, 9 июля. Госдума РФ не намерена отзывать заявление российскому правительству с рекомендациями ввести специальные экономические санкции против Грузии. Об этом заявил глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее Госдума предложила ввести дополнительные экономические меры в связи с провокациями антироссийской направленности в Грузии. Соответствующий документ с предложением передать его президенту РФ был направлен правительству России. Депутаты в заявлении отметили, что протесты и провокации в республике ведут к деградации российско-грузинских отношений.

Во вторник на Глобальном саммите производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге лидер России Владимир Путин прокомментировал это предложение. Он сказал, что не хочет вводить санкции в отношении Тбилиси из уважения к грузинскому народу.

Калашников объяснил, что Госдума предложила ввести специальные меры против Грузии в связи с тем, что руководство республики потворствует антироссийским настроениям. Именно поэтому, по словам депутата, правительство РФ обязано подготовить все необходимые меры. На вопрос РИА Новости о возможном отзыве документа после слов президента России о нежелании вводить санкции против Грузии Калашников ответил, что Госдума делать этого не планирует и объяснил почему.

«Нет, (Госдума. — Прим.) не будет отзывать [заявление об экономических мерах против Грузии] <...>. Мы ведем речь о том, что если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому [антироссийским провокациям], если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи», — заявил Калашников.

Несколько дней назад телеведущий Георгий Габуния в эфире федерального канала Грузии «Рустави 2» нецензурно высказался в адрес российского президента. Жителей республики возмутил скандальное и провокационное поведение журналиста. Они пришли к зданию телеканала и потребовали отстранить от работы самого телеведущего и гендиректора «Рустави 2». О реакции российских журналистов на выходку Габунии можно прочитать в обзоре Федерального агентства новостей.

Напомним, после того, как в республике начались массовые беспорядки Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. По мнению большинства экспертов, за протестами в Тбилиси стоит Вашингтон. Так, ранее старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер заявил, что республика «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, в Грузии есть фонд «Свободная Россия», который получает финансирование от Вашингтона, и Агентство США по международному развитию.