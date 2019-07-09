Что США будут делать теперь, когда ОЗХО подтвердила факт уничтожения химоружия в Сирии

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас предоставил в ООН доклад, в котором подтверждается факт ликвидации всех 27 сирийских объектов, ранее связанных с производством химического оружия. Документ был составлен в ходе соответствующей проверки, проведенной секретариатом ОЗХО. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Правительство Сирии представило 67-й ежемесячный доклад о деятельности, связанной с расформированием объектов, где ранее изготавливалось химоружие, еще 12 июня. Там также подчеркивалось, что на данный момент все отравляющие вещества, вывезенные с территории САР в 2014 году, успешно утилизированы.

По данным ОЗХО, будущая работа организации в Сирии будет сосредоточена в первую очередь на проведении профилактических проверок тех сооружений, где ранее размещалось производство химикатов. Пока что такие инспекции планируются ежегодно.

Несмотря на все это, в апреле прошлого года США и их союзники обвинили Дамаск в проведении химатаки в городе Дума в Восточной Гуте. В качестве «доказательств» финансируемая Западом организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены якобы отравленные хлором мирные жители населенного пункта, в том числе дети. На этих постановочных видео врачи будто бы пытаются спасти пострадавших.

Как заметили тогда представители МИД России, цель данных вбросов о применении отравляющих веществ Сирийской арабской армией (САА) в том, чтобы выгородить террористов и оправдать силовые удары коалиции Соединенных Штатов по САР.

Подобные обвинения в адрес Дамаска со стороны Вашингтона и его союзников сыпались и продолжают сыпаться регулярно, несмотря на отсутствие хоть каких-то улик и доказательств. Но теперь после опубликованного доклада ОЗХО международное сообщество не может не признать факта непричастности САА к использованию отравляющих веществ.

С точки зрения логики, у американцев больше нет совсем никаких возможностей обвинить войска САР в подобных военных преступлениях. Однако тяга США к созданию фейков и их неуемное желание представить желаемое за действительное не знает границ. У американцев существует целая программа по созданию информационных вбросов.

Остановят ли новые неоспоримые факты, приведенные в докладе ОЗХО, буйную фантазию Соединенных Штатов? Судя по статистике количества и регулярности выхода новых «химических» фейков в последние годы сирийского конфликта, это, увы, маловероятно, считает доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Об этом он сказал корреспонденту ФАН.

«Вашингтону в действительности нет дела до того, есть ли у Дамаска химическое оружие или нет. Он намеренно использует эту тему для дискредитации действующего правительства республики, а заодно — чтобы зацепить также и Россию. Соединенные Штаты не прекратят, даже несмотря на эти сведения ОЗХО. Думаю, это может прекратиться только с окончанием самого сирийского конфликта, то есть когда правительственные войска САР вернут под свой контроль все суверенные территории страны, а все оккупанты, и в том числе американские военнослужащие, покинут регион», — предположил эксперт.

Вашингтону не впервой в своих высказываниях и обвинениях противоречить логике и здравому смыслу. Это заложено в его стратегии. Видимость правдивости достигается широким тиражированием фейков в подконтрольной США части информационного пространства и частностью повторений подобных вбросов. Поэтому даже международно задокументированное отсутствие у САА химоружия не смутит США при выдвижении дальнейших обвинений против Дамаска в якобы проведении химатак.