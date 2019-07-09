Трампа припугнули дефолтом США после его обещания Путину

Медиа-холдинг Bloomberg изрядно озадачил и повеселил мировое сообщество. Хотя сделал вид, что стремился напугать. Со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC) на-гора была выдана информация о том, что дефолт США может случиться уже в текущем сентябре и что это, дескать, может привести к коллапсу не только американской, но и всей мировой экономики.

Были названы и причины: слишком быстрый рост федерального госдолга, уже достигшего отметки 22,04 трлн долл. (на сайте usdebtclock.org текущий показатель выше — почти 22,48 трлн долл.), вкупе с замедленным ростом налоговых поступлений (всего 3% вместо запланированных на текущий год 6%).

А самое главное — нижняя палата американского парламента даже не начинала обсуждать повышение лимита государственного долга накануне летнего отпуска... Вот уж и вправду — беда так беда! Никогда такого не было — и вот опять!

Fake news, как они есть

Начнем с того, что «режима наибольшего финансового благоприятствования», который был (с одним неприятным, но весьма показательным исключением в начале второго срока) у 44-го президента США демократа Барака Обамы, его преемник, 45-й президент США республиканец Дональд Трамп не имел с момента своей инаугурации 20 января 2017 года. Даже при том, что большинство в двух палатах американского конгресса до промежуточных выборов 2018 года принадлежало его однопартийцам.

Можно видеть в этом проявление внутриполитической и внутрипартийной борьбы. Можно — даже «расизм наоборот». Но факт остается фактом: больше половины своего первого президентского срока Трамп провел с постоянным ножом финансовой гильотины над своей головой.

В конце концов, это закончилось рекордной по длительности частичной приостановкой работы правительства США, которая составила 35 дней: с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. Предыдущий рекорд составлял 21 день и приходился на президентство Билла Клинтона — тоже на рождественскую паузу с 12 декабря 1995 года по 6 января 1996 года. А всего в американской истории за последние 30 лет такая неприятность случалась целых шесть раз.

Но это — не тот Дефолт с большой буквы, весть о скорой возможности которого с подачи Bloomberg разнесло множество медиаресурсов мира. С таким «копипастным» уровнем профессионализма большинства современных «акул пера» никаких особых fake news выдумывать не надо — они сами являются «ошибкой природы».

Кто сеет ветер, пожнет бурю

Обслуживать свои долговые обязательства, что и будет «настоящим» дефолтом, американское федеральное казначейство в любом случае не прекратит — даже если потолок федерального бюджета нынешнее демократическое большинство Конгресса не одобрит вплоть до нового, 2020 года и дальше.

Да, будут ужаты другие расходы, часть «бюджетников» по всей стране снова окажется отправленной в неоплачиваемые отпуска и так далее, но выплата процентов по «трежерис» — это почти наверняка последнее, от чего способен отказаться официальный Вашингтон. Даже сокращение расходов на социальные программы, с неизбежными в таком случае бунтами различных «меньшинств», стоит раньше.

Тем более что те же налоговые поступления — это процесс, который в течение финансового года идет далеко не равномерно, с ежемесячными, ежеквартальными и ежегодными пиками, а в США финансовый год федерального правительства начинается 1 октября предыдущего календарного года и заканчивается 30 сентября того года, в который он пронумерован.

То есть «день Х», в который Конгресс должен пересмотреть потолок федерального долга, как раз совпадет с концом 2019 и началом 2020 годов. Тогда же ожидается и пик налоговых поступлений. Так что в данном случае, действительно, как гласит известная поговорка, «цыплят по осени считают».

В этой связи возникает естественный и вполне закономерный вопрос: с какой стати тогда Bloomberg именно сейчас погнал «дефолтную волну», которая едва не разрослась до масштабов полноценного медиа-цунами?

Полагаю, ответ на него до неприличия банален и прост: на саммите «Большой двадцатки» в Осаке Трамп пообещал президенту России Владимиру Путину начало переговоров по стратегической безопасности и возможную нормализацию отношений между двумя странами.

И сразу же — возможно, после того, но не вследствие того, не факт — рейтинг поддержки действующего президента США поднялся до рекордной отметки в 42% с перспективой дальнейшего роста. А начало новой президентской гонки — уже весной следующего года.

Вот Трампа и решили сразу же, буквально «не отходя от кассы», припугнуть возможностью дефолта оппоненты из двухпартийного «глубинного государства». Не одноразового «осеннего» дефолта, а перманентного — до победного для них и позорного (отставка или импичмент?) для 45-го по счету хозяина Белого дома конца.

Ну, что ж, сеющие ветер всегда в итоге пожинают бурю...